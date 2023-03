Oppermachtige Wiebes wint Ronde van Drenthe voor derde keer op rij

Lorena Wiebes heeft zaterdag met groots machtsvertoon de Ronde van Drenthe gewonnen. De Nederlandse van Team SD Worx was oppermachtig in de massasprint en zegevierde voor de derde keer op rij in Drenthe.

De ploeg van Wiebes kwam geen moment in de problemen in de WorldTour-rit op Nederlandse bodem. De sprintster maakte het werk van haar team eenvoudig af en finishte overtuigend voor Susanne Andersen en Maike van der Duin.

Wiebes had zelf geen moment het gevoel dat haar overwinning in gevaar zou komen. "Ik voelde me goed en als team deden we het ook geweldig", zei ze kort na haar rit bij de NOS. "Ik twijfelde alleen nog even of ik links of rechtsom moest gaan."

Met de glansrijke overwinning maakte Wiebes haar favorietenrol meer dan waar in Hoogeveen. Het betekende alweer haar derde overwinning op rij in de Ronde van Drenthe. Alleen Marianne Vos won de koers net zo vaak (2011, 2012 en 2013).

Het podium van de Ronde van Drenthe. Foto: Getty Images

Koers was ingekort door winterse omstandigheden

De eendagskoers werd zaterdag in een verkorte versie afgewerkt. Door sneeuwval begon de rit niet op het Raadhuisplein in Emmen, maar op de VAM-berg. Bovendien werden de keienstroken uit het parcours geschrapt. In totaal stonden zes rondes van ongeveer 15 kilometer op het menu.

In de openingsfase waren er meerdere demarrages, maar een kopgroep werd niet snel gevormd. Mede door een valpartij in het peloton kregen uiteindelijk twaalf rensters de ruimte. Bij die groep zaten onder anderen Elise Uijen, Mischa Bredewold, Lonneke Uneken, Karlijn Swinkels en Marjolein Van 't Geloof.

Op 11 kilometer van de finish werd de Nederlands getinte kopgroep bijgehaald en daarna heerste de ploeg van Wiebes. Femke Markus en Christine Majerus hielden het tempo voor de Nederlandse hoog en brachten haar in kansrijke positie.

In de laatste meters in Hoogerveen probeerde de ploeg Uno-X met de Noor Andersen de Nederlandse topfavoriete nog te verrassen. Zonder succes: Wiebes kwam geen moment in de problemen en kon drie vingers in de lucht steken.

