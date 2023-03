Roglic voltooit hattrick in Tirreno-Adriatico en heeft eindzege bijna binnen

Primoz Roglic heeft zaterdag zijn leidende positie in Tirreno-Adriatico verstevigd door zijn derde achtereenvolgende etappezege te boeken. De Sloveen van Jumbo-Visma was in de straten van Osimo de snelste in de sprint van een kleine groep.

De etappe van zaterdag stond te boek als de 'Tappa dei Muri', de rit van de muren. Een terechte bijnaam, want met name in de slotfase kreeg het peloton te maken met zeer steile wegen.

Een vijftal renners kwam in de straten van Osimo bovendrijven: Roglic, Tao Geoghegan Hart, João Almeida, Enric Mas en Mikel Landa. Van kop af won de 33-jarige Roglic de sprint.

De laatste 100 kilometer werden afgelegd op een lokaal circuit in Osimo. De coureurs moesten drie keer een ronde van ongeveer 33 kilometer afleggen. Met vier hellingen in die omloop was er sprake van een pittig parcours.

Een parcours dat op het lijf geschreven was van Mathieu van der Poel, ware het niet dat de Nederlander de favorieten moest laten gaan nadat hij aan het begin nog deel had uitgemaakt van een vroege vlucht. Jumbo-Visma controleerde de koers, waarbij onder anderen Wout van Aert beulswerk verrichtte. Wilco Kelderman, die bij aanvang vijfde stond in het klassement, kon door een valpartij zijn kopman niet van dienst zijn.

Roglic treedt in voetsporen Freire

In de slotfase kozen Aleksandr Vlasov, Guillaume Martin, Alex Aranburu en Carlos Verona de aanval. Vlasov stond slechts op 21 seconden van Roglic en vormde daarmee een gevaar voor de leidende positie van de Sloveen.

Vlak voor de zeer zware laatste 5 kilometer werden de leiders gegrepen, waarna het ieder voor zich was. Verschillende renners bestookten Roglic, maar die gaf geen krimp. Hij is de eerste renner sinds Oscar Freire in 2005 die drie etappes op rij wint in Tirreno-Adriatico.

Tirreno-Adriatico eindigt zondag met een rit met start en finish in San Benedetto del Tronto. Het laatste deel van de etappe is vlak, waardoor Roglic alle troeven in handen heeft om de koers te winnen. In het klassement verdedigt de Sloveen een voorsprong van achttien seconden op Almeida.