Pogacar is Vingegaard opnieuw de baas en nadert eindzege in Parijs-Nice

Tadej Pogacar heeft zaterdag een nieuwe stap gezet richting de eindzege in Parijs-Nice. De klassementsleider triomfeerde in de zware zevende etappe door David Gaudu en Jonas Vingegaard te verslaan.

De sterk koersende Gaudu finishte op twee seconden als tweede, voor Vingegaard, die zes seconden moest prijsgeven. De Deen van Jumbo-Visma moest drie dagen geleden bij een andere aankomst bergop ook al zijn meerdere erkennen in Pogacar, die al vroeg in het seizoen in topvorm is.

Pogacar, Gaudu en Vingegaard staken er bovenuit op de 16 kilometer lange Col de la Couillole, waar de zevende etappe finishte. Simon Yates was best of the rest op negentien seconden.

Het was ook Pogacar die zich als eerste van de favorieten roerde. De tweevoudig Tour de France-winnaar zette op 5,8 kilometer van de meet een aanval in, nadat lange tijd Jumbo-Visma het tempo had bepaald. Vingegaard en Gaudu dichtten de kloof, maar in de slotfase bleek duidelijk dat Pogacar de beste benen had.

Kopgroep krijgt weinig ruimte van peloton

Nadat de rit van vrijdag wegens de harde wind niet doorging, stond de een na laatste etappe van de 'Koers naar de zon' in het teken van een ontsnapping van achttien renners, onder wie Pascal Eenkhoorn.

De vluchters kregen niet veel ruimte van het peloton, waar de renners van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates het tempo bepaalden. Daardoor waren de avonturiers kansloos voor de dagzege; al vroeg op de slotklim werden ze ingerekend. Het was daarna Pogacar die de knuppel in het hoenderhok gooide, waarmee hij een aantrekkelijk slot van de rit inluidde.

In het klassement koestert de Sloveen, die in 2023 al zeven overwinningen boekte, nu een voorsprong van twaalf seconden op Gaudu. Vingegaard moet 58 seconden goedmaken.

Parijs-Nice eindigt zondag met een rit met start en finish in Nice. Traditioneel fungeert de Col d'Èze als scherprechter in de laatste etappe. De top van deze berg ligt op ongeveer 15 kilometer van de aankomst.