Roglic wint ook ingekorte koninginnenrit en slaat dubbelslag in Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic heeft vrijdag ook de koninginnenrit in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma kwam in de vijfde etappe als eerste boven op een lastige slotklim en is nu ook de leider in het algemeen klassement.

De 33-jarige Roglic bleef in de sprint van een favorietengroep Giulio Ciccone (tweede) en Tao Geoghegan Hart (derde) voor. Donderdag was de Sloveen ook al de sterkste in de vierde etappe van de Tirreno.

In het klassement neemt Roglic dankzij bonificatieseconden de leiding over van Lennard Kämna, die vrijdag genoegen moest nemen met de vijfde plaats. De Duitser heeft nu vier seconden achterstand en staat tweede.

Wilco Kelderman is op de vijfde plaats de beste Nederlander in het klassement. De Jumbo-Visma-renner heeft negentien seconden achterstand op zijn kopman.

Tirreno-Adriatico gaat zaterdag verder met een heuvelachtige rit over 193 kilometer van en naar Osimo. De Italiaanse WorldTour-koers eindigt zondag.

Top tien vijfde etappe Tirreno-Adriatico Primoz Roglic (Slv) Giulio Ciccone (Ita) Tao Geoghegan Hart (GB) Jai Hindley (Aus) Lennard Kämna (Dui) Aleksandr Vlasov (Rus) Mikel Landa (Spa) João Almeida (Por) Damiano Caruso (Ita) Brandon McNulty (VS)

Stybar maakt deel uit van vroege vlucht

De vijfde etappe van Tirreno-Adriatico voerde het peloton over 165,6 kilometer van Morro d'Oro naar het skioord Sassotetto. Na een heuvelachtige aanloop kregen de renners een 10,8 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 7,3 procent voor hun kiezen. De slotklim was vanwege de harde wind wel 3 kilometer ingekort.

Al vroeg in de rit gingen zeven renners in de aanval, van wie Quinn Simmons vrij snel afhaakte. De andere zes, onder wie Zdenek Stybar en Davide Ballerini, bleven wel lange tijd vooruit. Maar op 30 kilometer van de finish zat ook hun avontuur erop.

Op de slotklim dunde het door Movistar aangevoerde peloton langzaam uit en moesten onder anderen Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe lossen. Op 4,5 kilometer van de meet sprong Damiano Caruso als eerste weg en nam hij een voorsprong van zo'n twintig seconden.