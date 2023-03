Wind veroorzaakt problemen in Parijs-Nice: zesde etappe flink ingekort

De zesde etappe van Parijs-Nice van vrijdag is flink ingekort vanwege de hevige wind. Het eerste deel van de rit is geneutraliseerd, waardoor er nog maar 79 kilometer écht gekoerst wordt. Ook in de Tirreno-Adriatico veroorzaakt de wind problemen.

In Parijs-Nice zijn rukwinden met snelheden tot 100 kilometer per uur gemeten. De organisatie vindt het niet verantwoord om de koers zoals gepland door te laten gaan. Daarom begint het peloton in La Fontaine d'Aragon. Dat betekent dat de eerste 117,8 kilometer geneutraliseerd wordt en slechts twee van de vijf beklimmingen overblijven.

De focus ligt op de Côte de la Colle-Sur-Loup, een klim van 1,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent. Die berg ligt op ongeveer 30 kilometer van de meet. De starttijd van de zesde etappe is vanwege de aanpassingen verplaatst naar 14.00 uur.

Tadej Pogacar is de leider in het algemeen klassement van Parijs-Nice. De Sloveen heeft 6 seconden voorsprong op de Fransman David Gaudu en 46 seconden voorsprong op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, de kopman van Jumbo-Visma.

Ook in de Tirreno-Adriatico speelt de wind een negatieve hoofdrol, al heeft dat bij de Italiaanse rittenkoers veel minder grote vervolgen. De vijfde etappe - een koninginnenrit van 168 kilometer - is met 3 kilometer ingekort vanwege wind bij de finish.