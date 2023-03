Vreugde overheerst na wonderlijke dag Jumbo-Visma: 'Niet alles liep volgens plan'

Jumbo-Visma beleefde een dag met meerdere gezichten. Tegenover de fraaie overwinningen van Primoz Roglic en Olav Kooij stonden een lelijke val van Wout van Aert en enkele seconden verlies van Jonas Vingegaard. Toch overheerst blijdschap.

Begin maart worden in de wielersport altijd twee grote etappekoersen tegelijk verreden. In Frankrijk zoeken de renners de zon op in Parijs-Nice, terwijl hun collega's in Italië van kust tot kust rijden in Tirreno-Adriatico.

In die laatste wedstrijd stond donderdag een zogeheten punchfinale op het menu. De rit leek zeer geschikt voor Mathieu van der Poel en zijn Jumbo-Visma-rivaal Wout van Aert. Waar Van der Poel al vroeg moest passen, werden de plannen van Van Aert gedwarsboomd door een lelijke val. De Belg haakte in de fiets van Tom Pidcock en liep enkele schaafwonden op.

"Ik was aan het vechten voor mijn positie", legt Van Aert uit aan Sporza. "Tom zakte af en toen ik dacht dat ik hem voorbij was, voelde ik dat er iemand in mij haakte en werd ik tegen de grond gesleurd. Zulke incidenten gebeuren. Ik heb niet te veel pijn. Ik ben goed geschaafd, maar ik hoop dat het oké is."

Wout van Aert komt gebutst over de finish in Tirreno-Adriatico. Foto: Getty Images

'Grote pleister op de wonde'

Jumbo-Visma hoefde niet bij de pakken neer te zitten, want enkele minuten later boekte Roglic op overtuigende wijze zijn eerste zege van het seizoen. "Het is een heel grote pleister op de wonde dat Primoz hier wint", glimlacht de gehavende Van Aert.

"Het ging niet helemaal volgens plan", luidt de analyse van Roglic op de site van Jumbo-Visma. "We wilden met Wout voor de overwinning gaan, maar hij kwam ongelukkig ten val. Zelf kon ik een crash voorkomen. We moesten van tactiek veranderen en dat deden we goed."

Een slordige 800 meter kilometer verderop liep de tactiek van de geel-zwarte formatie wél zoals gepland. In Parijs-Nice boekte Kooij een indrukwekkende sprintzege. Het Nederlandse toptalent legde met Mads Pedersen en Tim Merlier enkele grote namen over de knie.

"Dit is de mooiste zege uit mijn carrière tot nu toe", jubelde de 21-jarige Kooij na afloop. "Dit doet mij veel. Het was een van de absolute doelen van mijn voorjaar. Ik weet dat ik op een goede dag iedereen kan kloppen. Dat vertrouwen is nu alleen maar gestegen."

Olav Kooij boekte de mooiste overwinning uit zijn loopbaan. Foto: ANP

'Jonas krijgt nog twee mooie kansen'

Ook in de 'Koers naar de zon' was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Nadat Vingegaard woensdag al een flinke draai om de oren had gekregen van Tadej Pogacar, moest de Deen een dag later toestaan dat zijn grote concurrent twee seconden verder uitliep bij een bonificatiesprint.

Vingegaard staat nu in het klassement van Parijs-Nice 46 tellen achter leider Pogacar. Maar zoals Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann woensdag al zei: nog niets is beslist. "De eindwinnaar wordt pas bepaald in het slotweekend. Dan komen er nog twee mooie kansen voor Jonas."