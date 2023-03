Supertalent Kooij maakt feestdag Jumbo-Visma compleet met zege in Parijs-Nice

Olav Kooij heeft donderdag de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Het 21-jarige toptalent maakte daarmee de feestdag van Jumbo-Visma compleet, want eerder op de dag won ploegmaat Primoz Roglic in Tirreno-Adriatico. Tadej Pogacar pakte een paar bonificatieseconden en behoudt de leiderstrui.

Het is voor Kooij de grootste zege in zijn carrière tot nu toe. Vorig seizoen boekte hij al een paar mooie overwinningen, waaronder etappewinst in de Ronde van Polen en de Ronde van Hongarije.

"Dit is zeker mijn mooiste zege tot nu toe", reageerde Kooij na afloop. "Ik was deze week al dichtbij. Tweede worden is niet slecht, maar het gaat om de overwinningen. Ik ben blij dat we na de ploegentijdrit nu ook deze rit winnen."

Met 212,4 kilometer stond donderdag de langste rit van Parijs-Nice op het programma. Hoewel er veel geklommen moest worden, stond de etappe met een vlakke aankomst op het verlanglijstje van de sprinters. Geen van de favorieten hoefde te lossen en dus draaide het uit op een massasprint.

Daarin troefde Kooij knap Mads Pedersen af. De Deen was de Nederlander in de tweede etappe nog te snel af. Tim Merlier, die de eerste etappe won, werd vandaag derde. Kooij hield daarmee enkele gerenommeerde wereldtoppers achter zich.

Net als woensdag zat Tadej Pogacar in deze etappe goedlachs op de fiets. Foto: Getty Images

Pogacar pakt bonificatieseconden

In het klassement vonden kleine verschuivingen plaats. Pogacar pakte twee bonificatieseconden en start ook vrijdag weer in de gele leiderstrui. Ook David Gaudu pakte bonificatieseconden en staat nu zes seconden achter de Sloveen in het klassement. Jonas Vingegaard volgt op plek drie met een achterstand van 46 seconden.

Die achterstand liep de Deen van Jumbo-Visma woensdag op bij de eerste aankomst bergop. Pogacar demarreerde op de slotklim en zag dat Vingegaard moest passen. Pogacar pakte ook de etappe door de eindsprint van Gaudu te winnen.