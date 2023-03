Roglic wint vierde rit Tirreno na rare val Van Aert in finale, bijrol voor Van der Poel

Primoz Roglic heeft donderdag de vierde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma was de beste in de sprint op een korte beklimming. Even daarvoor was zijn Belgische ploegmaat Wout van Aert op hoge snelheid ten val gekomen.

In de finale van de etappe moest viermaal de ruim 3 kilometer lange klim naar Tortoreto bedwongen worden. De laatste keer lag bovenop de eindstreep. De rit leek vooraf een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel, maar de Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck moest al vroeg passen.

Zijn eeuwige rivaal Van Aert leek zich wél met de ritzege te willen bemoeien, maar in de aanloop naar de slotklim ging hij hard onderuit. De Belg haakte met zijn fiets in die van Tom Pidcock, die eveneens tegen de vlakte ging. De twee likten hun wonden en vervolgden daarna keuvelend hun weg.

In de laatste kilometer bleef een selecte groep over. Roglic werd bijgestaan door ploegmaat Wilco Kelderman en zette vervolgens zijn sprint in. De 33-jarige Sloveen snelde overtuigend naar zijn eerste zege van het seizoen. Julian Alaphilippe werd tweede, voor Adam Yates. Kelderman finishte knap als vierde.

Lennard Kämna is de nieuwe leider in het algemeen klassement. De Duitser van BORA-hansgrohe neemt de blauwe trui over van Filippo Ganna. Roglic staat tweede op zes seconden van Kämna. Kelderman bekleedt de vijfde plek en heeft vijftien tellen achterstand.

Tirreno-Adriatico duurt tot en met zondag. De etappe van vrijdag finisht boven op een 13 kilometer lange beklimming. Daar zal het klassement vermoedelijk in een definitieve plooi gelegd worden.

