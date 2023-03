Wereldkampioene Ellen van Dijk is zwanger en wil in 2024 terugkeren in peloton

Ellen van Dijk is in verwachting van haar eerste kind, meldt de 36-jarige wielrenster op Instagram . De drievoudig wereldkampioene tijdrijden komt de rest van het seizoen niet meer in actie en wil in 2024 haar rentree maken.

"Mijn vriend Benjamin en ik zijn blij dat we het nieuws kunnen delen dat we in september ons eerste kind verwachten", schrijft Van Dijk. "Het is altijd onze wens geweest een ​​gezin te stichten."

Haar ploeg Trek-Segafredo was op de hoogte van de kinderwens van Van Dijk. Het was vorig jaar ook onderwerp van gesprek tijdens de contractonderhandelingen.

"Ik wil een medaille pakken op de Spelen van 2024 in Parijs en een gezin stichten. Dat waren ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities", vertelt Van Dijk. "Maar het team stond meteen open voor beide scenario's. Dat was hartverwarmend."

'Raar dat ik mijn wereldtitel dit jaar niet verdedig'

Door haar zwangerschap kan Van Dijk in augustus niet haar wereldtitel tijdrijden verdedigen. Ze werd vorig jaar voor de derde keer wereldkampioen in haar favoriete discipline, na eerder individueel succes in 2013 en 2021.

"Het zal raar zijn om mijn wereldtitel dit jaar niet te verdedigen, maar ik denk dat mijn gedachten tegen die tijd heel ergens anders zijn", zegt Van Dijk. "Ik keek er echt naar uit om de regenboogtrui te dragen tijdens de Tour de France Femmes en de Vuelta, maar je kunt niet alles hebben."

Op de Olympische Spelen is Van Dijk nog zonder medailles. In 2016 eindigde ze de tijdrit als vierde, achter Anna van der Breggen (brons). Bij de Spelen van 2012 in Londen moet Van Dijk in de race tegen de klok genoegen nemen met de achtste plek.