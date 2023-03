Van der Poel imponeert ploegmaat Philipsen: 'Ik kon zijn wiel bijna niet houden'

De sprinttrein van Alpecin-Deceuninck in Tirreno-Adriatico werkte woensdag meer dan uitstekend. Met Mathieu van der Poel als locomotief snelde Jasper Philipsen onbedreigd naar de zege. De Belg is onder de indruk van zijn Nederlandse ploegmaat.

Het was een opvallend beeld aan het einde van de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Van der Poel stak juichend zijn armen de lucht in, terwijl zijn ploegmaat Philipsen in volle sprint op de finish af denderde. De 28-jarige Nederlander zag al dat de overwinning binnen was.

Toch zat Philipsen even in de piepzak door de vlammende lead-out van Van der Poel. "Het ziet er heel gemakkelijk uit, maar het was zeer lastig", vertelt de Belg aan het AD. "Ik kon hem bijna niet houden. Maar als ik dit niet had afgemaakt, was dat schandalig geweest."

De lovende woorden moeten een opsteker voor Van der Poel zijn. De tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen begon zaterdag in Strade Bianche aan zijn wegseizoen. Zijn optreden daar was prima, maar nog niet voldoende om zich met de zege te bemoeien.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik wil komende dagen zelf voor de winst gaan'

In Tirreno groeit de vorm van Van der Poel zienderogen. "Ik ben blij dat ik zo mijn ding kan doen voor Jasper", zegt de Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck tegen het AD. "Ik hoop een van de komende dagen ook zelf voor de winst te rijden, maar dit doet evenveel deugd."

"Ik voelde me gisteren al heel sterk en in de openingstijdrit van maandag ook. Dat kwam er niet echt uit, want dan is aerodynamica heel belangrijk. Maar ik lig op schema. Hopelijk blijft het zo verbeteren."