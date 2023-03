Luxehelper Van der Poel loodst Philipsen naar overtuigende sprintzege in Tirreno

Jasper Philipsen heeft woensdag de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Mede dankzij uitstekend werk van Mathieu van der Poel was de Belg de sterkste in de massasprint. Filippo Ganna behoudt de leiderstrui.

Van der Poel bepaalde het tempo in de slotkilometer en trok de sprint aan voor zijn Alpecin-Deceuninck-ploeggenoot Philipsen. In de slotmeters nam Philipsen het over en sprintte hij overtuigend naar de zege.

Phil Bauhaus eindigde ver achter Philipsen als tweede. Biniam Girmay completeerde de top drie. Dylan Groenewegen was op de achtste plek de best geklasseerde Nederlander. Fabio Jakobsen, die dinsdag nog de tweede etappe had gewonnen, kwam als negende over de finish.

Zo'n 10 kilometer voor de finish viel het peloton uiteen nadat Jumbo-Visma het tempo had opgevoerd. 4 kilometer voor de meet kwamen alle renners weer bij elkaar, waardoor de 216 kilometer lange etappe uitdraaide op een massasprint.

'Mathieu was ongelooflijk'

Philipsen vierde zijn ritwinst uitbundig. Even later kwam Van der Poel ook met beide armen in de lucht over de streep. "Mathieu was ongelooflijk", stamelde Philipsen aan de finish. "Hij deed het geweldig voor me."

De Italiaan Ganna won maandag met overmacht de openingstijdrit en is sindsdien in het bezit van de blauwe leiderstrui. Met Thymen Arensman (vijfde op 39 seconden) en Wilco Kelderman (negende op 48 seconden) staan er twee Nederlanders in de top tien van het algemeen klassement.