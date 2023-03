Pogacar kraakt Vingegaard bij eerste duel bergop en grijpt de macht in Parijs-Nice

Tadej Pogacar heeft woensdag op superieure wijze de macht gegrepen in de vierde etappe van Parijs-Nice. De Sloveense kopman van Team UAE Emirates was ruimschoots de beste bij de eerste aankomst bergop en deelde een ferme tik uit aan zijn grote concurrent Jonas Vingegaard.

Parijs-Nice vormt dit seizoen het toneel van het eerste duel tussen de kemphanen van de vorige Tour de France. In de ploegentijdrit van dinsdag wonnen Jumbo-Visma en Vingegaard 23 seconden op Pogacar. Een dag later sloeg de Sloveense alleskunner terug.

Vingegaard demarreerde als eerste op de 7 kilometer lange slotklim. Pogacar kon makkelijk volgen en keek glimlachend in de camera om dit te onderstrepen. Hij werkte niet samen met de 26-jarige Deen, waarop de twee zich weer lieten inlopen door de overige kopmannen. David Gaudu greep zijn kans en sloop weg uit dit groepje.

Even later plaatste Pogacar een versnelling. Vingegaard moest een gat toestaan en zag hoe zijn concurrent steeds meer uit beeld verdween. Pogacar kwam bij Gaudu en reed samen met de Fransman naar de finish, om hem vervolgens simpel in de sprint te kloppen. De moegestreden Vingegaard kwam pas 45 seconden later over de meet.

Tadej Pogacar kijkt lachend in de camera. Foto: Screenshot

Pogacar gretig met speldenprikjes

Pogacar neemt de leiding in Parijs-Nice over van Magnus Cort en heeft nu 10 seconden voorsprong op zijn naaste belager Gaudu. Vingegaard bezet op 44 tellen achterstand de derde plaats in het algemeen klassement. Wout Poels is op de 22e plek de beste Nederlander.

Een deel van zijn voorsprong heeft Pogacar te danken aan zijn durf en aanvalslust. De 24-jarige Sloveen is deze week gretig speldenprikjes aan het uitdelen. Ook in de etappe van woensdag was hij een attent bij een tussensprint en snoepte hij twee seconden bonificatie mee.

Parijs-Nice duurt tot en met zondag. De komende etappe is vlak en vrijdag staat er een heuvelrit op het programma. In het weekend moet er opnieuw flink geklommen worden.