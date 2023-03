Jumbo-Visma deelt tik uit aan Pogacar in opmerkelijke ploegentijdrit Parijs-Nice

Jumbo-Visma heeft dinsdag goede zaken gedaan door de atypische ploegentijdrit in Parijs-Nice te winnen. Jonas Vingegaard passeerde Tadej Pogacar in het algemeen klassement en heeft nu elf seconden voorsprong op zijn concurrent in de strijd om de eindzege. Magnus Cort veroverde de leiderstrui.

Jumbo-Visma werd vooraf aangemerkt als de grote favoriet voor de 32,2 kilometer lange ploegentijdrit. De Nederlandse formatie klokte met een gemiddelde van bijna 57 kilometer per uur een tijd van 33 minuten en 55 seconden.

EF Education-EasyPost maakte het nog heel spannend, maar moest 1,4 seconden toegeven en eindigde als tweede. Team Jayco AlUla completeerde het podium.

Bij UAE Team Emirates verzette Pogacar veel werk op kop. De uitdager van Vingegaard perste er nog een eindsprint uit en zette zo een tijd van 34.18 neer. Pogacar zakte acht posities naar de tiende plek in het klassement, maar hield de schade beperkt.

EF Education-renner Cort veroverde de leiderstrui, die dinsdag nog om de schouders van Mads Pedersen hing.

Unieke ploegentijdrit in Parijs-Nice

De ploegentijdrit was anders dan anders. Normaal gesproken telt de tijd van de vierde renner, maar in deze rit kreeg iedere coureur een eigen tijd. Dat zorgde voor unieke beelden.

Meerdere ploegen vielen al vroeg in de rit uit elkaar en één coureur werd vooruitgeschoven voor een eindsprint. Bij Jumbo-Visma kwam Olav Kooij liefst 3 minuten en 39 seconden later over de streep dan zijn ploeggenoten. De 21-jarige Nederlander verloor in de tweede etappe nog nipt van Pedersen in de sprint.