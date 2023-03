Fabio Jakobsen klopt grote namen dankzij ultieme jump in massasprint Tirreno

Fabio Jakobsen heeft dinsdag de tweede etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander van Soudal Quick-Step was dankzij een uiterste krachtsinspanning de snelste in de massasprint.

Jakobsen versloeg aansprekende namen in de vlakke etappe naar Follonica. Achter de 26-jarige sprinter uit Heukelum eindigden achtereenvolgens Jasper Philipsen, Fernando Gaviria en Biniam Girmay. Dylan Groenewegen moest genoegen nemen met de zevende plek.

Even leek het erop dat Gaviria zijn medesprinters ging verrassen. De Colombiaan van Movistar kwam vroeg op kop en sloeg een gaatje met de rest van het peloton. Jakobsen bleef kalm en vertrouwde op zijn versnelling in de laatste meters. Die bracht hem inderdaad de zege.

Het is de grootste overwinning van het nog prille seizoen van Jakobsen. Hij had dit jaar alleen een sprintzege in de Ronde van San Juan achter zijn naam staan.

De Italiaan Filippo Ganna won maandag met overmacht de openingstijdrit en behoudt de blauwe leiderstrui. Met Thymen Arensman (vijfde op 39 seconden) en Wilco Kelderman (negende op 48 seconden) staan er twee Nederlanders in de top tien van het algemeen klassement.

Woensdag krijgen de renners opnieuw een vlakke etappe voorgeschoteld. Vanaf donderdag komen de klimmers aan hun trekken. Tirreno-Adriatico duurt tot en met zondag.

