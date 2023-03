Lotto Dstny wil na wazige finishfoto bewijs dat Ewan niet won in GP Monseré

Delen via E-mail

Lotto Dstny heeft maandag de UCI om opheldering gevraagd over de twijfelachtige uitslag bij de GP Monseré. Caleb Ewan leek zondag als eerste over de streep te komen, maar op basis van een wazige finishfoto riep de jury Gerben Thijssen als winnaar uit.

Ewan gaf zelfs al het winnaarsinterview toen werd gemeld dat de zege van de eendagskoers toch niet naar hem ging. De 28-jarige Australiër was ontsteld en deelde op Twitter foto's waarop zijn wiel eerder over de finish lijkt te komen.

"Ik denk dat ik gewonnen heb. Als iemand er een duidelijke foto van heeft dat 'Big G' me heeft verslagen, dan zou ik me eerlijk gezegd een stuk beter voelen", schreef Ewan op Twitter.

De organisatie beroept zich op de finishfoto, maar die is zo wazig dat het lastig te zien is wie als eerste over de streep kwam. Bovendien lijkt de finishlijn niet helemaal recht te liggen. De verantwoordelijkheid ligt volgens de organisatie bij de Belgische wielerbond en de UCI.