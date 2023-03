Pedersen troeft Kooij af in Parijs-Nice, Pogacar loopt weer wat uit op Vingegaard

Olav Kooij is er maandag net niet in geslaagd de tweede etappe in Parijs-Nice te winnen. De Nederlander van Jumbo-Visma werd in de sprint nipt geklopt door Mads Pedersen, die ook de leiderstrui veroverde. Tadej Pogacar liep in het klassement weer wat uit op Jonas Vingegaard.

De 21-jarige Kooij kwam later opzetten in de sprint, maar hij kon zijn wiel net niet meer voor die van Pedersen drukken en eindigde als tweede. Magnus Cort completeerde het podium. De Nederlanders Marijn van den Berg en Cees Bol eindigden op de zevende en achtste plaats.

In de laatste kilometer voor de streep was er een valpartij in het peloton, waardoor Arnaud De Lie niet kon meedoen in de massasprint. Pedersen ontsprong de dans en boekte zijn tweede zege van dit seizoen. Kooij werd eerder dit jaar al twee keer tweede.

In de eerste etappe ging de overwinning zondag naar Tim Merlier. De Belg van Soudal Quick-Step won de massasprint met overmacht en pakte ook de leiderstrui. Nu finishte hij als veertiende en dat was niet voldoende om zijn leiding te behouden.

13 kilometer voor het einde waren er nog bonificatieseconden te verdienen. Vingegaard bemoeide zich niet met de strijd. Pogacar, zijn concurrent voor de eindzege, wel. De Sloveen kwam in de tussensprint als eerste over de streep en verdiende op die manier net als zondag zes bonificatieseconden. Hij is nu de nummer twee in het klassement.

Dinsdag staat er een speciale ploegentijdrit van 32,2 kilometer op het programma. In deze race tegen de klok gelden nieuwe regels. Normaal wordt de tijd van de vierde renner genoteerd, maar nu krijgt iedere coureur een eigen tijd. Dat kan gevolgen hebben voor het klassement, als een kopman in de slotfase wegrijdt bij zijn ploeg. De Franse WorldTour-koers duurt tot en met volgende week zondag.

Jonas Vingegaard werd de hele dag uit de wind gehouden door zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma. Foto: Getty Images

Waaier zorgt niet voor problemen

De tweede etappe van Parijs-Nice voerde het peloton over 163,7 kilometer van Bazainville naar Fontainebleau. De renners moesten twee heuvels bedwingen in een verder vlakke etappe.

Jonas Gregaard Wilsly reed in de beginfase van de koers weg bij het peloton en reed lang alleen op kop. Na het verzekeren van de bergtrui hield de Deen het voor gezien. Op ruim 50 kilometer van de finish werd hij bijgehaald door het peloton.

Gedurende de etappe door het Franse platteland lagen waaiers op de loer. Het peloton brak één keer in tweeën, maar richting de finish kwamen de renners weer bij elkaar.