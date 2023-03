Ganna klasse apart in openingstijdrit Tirreno, Arensman en Kelderman in top tien

Filippo Ganna heeft maandag in de eerste etappe van Tirreno-Adriatico zijn favorietenrol waargemaakt. De tweevoudig wereldkampioen was verreweg de snelste in een regenachtige tijdrit over 11,5 kilometer in het Italiaanse Lido di Camaiore en is de eerste leider.

Ganna was een klasse apart door de tijdrit in 12 minuten en 28 seconden af te leggen. De 26-jarige Italiaan van INEOS Grenadiers dook daarmee ver onder de tijd van nummer twee Lennard Kämna, die bijna een halve minuut langzamer was. De derde plek was voor het Amerikaanse talent Magnus Sheffield (12.59).

Alleen de snelste drie renners wisten hun race tegen de klok binnen dertien minuten af te ronden. Met Thymen Arensman (zesde in 13.07) en Wilco Kelderman (tiende in 13.16) eindigden er ook twee Nederlanders in de top tien.

Mathieu van der Poel, die zaterdag in Strade Bianche niet mee kon doen om de zege, werd veertiende. Hij moest vijftig seconden toegeven op Ganna. In de Tirreno komt Van der Poel voor het eerst dit wegseizoen zijn rivaal Wout van Aert tegen. De Belg was ruim een minuut langzamer dan Ganna.

Filippo Ganna maakte zijn favorietenrol waar in de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico. Foto: Getty Images

Roglic rijdt eerste koers sinds Vuelta

Tirreno-Adriatico begon de laatste jaren telkens met een individuele tijdrit in Lido di Camaiore, nabij de Tyrreense Zee. Vorig jaar was de vlakke openingsetappe ook al een prooi voor tijdritspecialist Ganna.

Verschillende renners starten hun wegseizoen in de Tirreno, onder wie Van Aert en Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma kwam na de Vuelta a España, waarin hij opgaf, niet meer in actie. Hij liet zich daarna opereren aan zijn gekwetste schouder. Roglic zou zijn seizoen eigenlijk in Spanje beginnen, maar was toch fit genoeg voor de Tirreno.

Tirreno-Adriatico gaat dinsdag - met Ganna als klassementsleider - verder met een vlakke rit van 210 kilometer naar Follonica. De Italiaanse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar Tadej Pogacar, die dit jaar meedoet aan Parijs-Nice.