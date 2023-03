Merlier wint openingsrit Parijs-Nice, Pogacar pakt enkele seconden op Vingegaard

Tim Merlier heeft zondag de openingsrit in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Belg was de sterkste in de massasprint en pakte ook de leiderstrui. Tadej Pogacar won onderweg een tussensprint en pakte zo enkele seconden op Jonas Vingegaard.

Merlier hield in de sprint Sam Bennett (tweede) en Mads Pedersen (derde) een fietslengte achter zich. Olav Kooij was op de vierde plaats de beste Nederlander, voor toptalent Arnaud De Lie.

In het algemeen klassement heeft Merlier vier seconden voorsprong op Bennett. Pogacar staat derde, op eveneens vier seconden. Kooij is op de zevende plaats de beste Nederlander in het klassement.

In Parijs-Nice rijden Vingegaard en Pogacar voor het eerst dit seizoen tegen elkaar. De Deen won vorige maand drie ritten en het eindklassement in de Spaanse koers O Gran Camiño en Pogacar boekte drie ritzeges en de eindzege in de Ruta del Sol.

Maandag gaat Parijs-Nice verder met een relatief vlakke etappe over 163,7 kilometer van Bazainville naar Fontainebleau. De Franse WorldTour-koers duurt tot en met volgende week zondag.

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard gingen enkele keren in de aanval. Foto: Getty Images

Pogacar en Vingegaard delen speldenprikjes uit

De eerste etappe voerde het peloton over 169,4 heuvelachtige kilometers van en naar La Verrière. In de finale lagen met de Côte de Milon-la-Chapelle (500 meter à 12 procent) en de Côte des Dix-Sept Tournants (1,3 kilometer aan 5,7 procent) twee lastige klimmetjes.

Al vroeg in de rit gingen de Fransman Paul Ourselin en de Deen Jonas Gregaard op avontuur. Het duo bouwde een voorsprong van bijna vier minuten op en reed lange tijd vooruit, maar werd op 30 kilometer van de finish weer ingerekend.

Op de Côte de Milon-la-Chapelle ging Neilson Powless in de aanval. De Amerikaan kreeg onder anderen Vingegaard en Pogacar met zich mee en er ontstond een groepje van acht renners die een kleine voorsprong namen.

Even later ging Powless opnieuw in de aanval en ditmaal kon niemand volgen. De 26-jarige renner van EF Eductation-EasyPost nam twintig seconden voorsprong, maar werd nog voor het laatste klimmetje teruggepakt.