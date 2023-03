Balende Van Vleuten komt tekort in Strade Bianche: 'Was eerste grote doel'

Annemiek van Vleuten is teleurgesteld over haar vijfde plaats in de Strade Bianche van zaterdag. De veertigjarige wereldkampioene kon in de slotfase van de prestigieuze eendagskoers het tempo van de uiteindelijke winnares Demi Vollering niet volgen.

"Strade Bianche was mijn eerste echte grote doel", laat Van Vleuten weten op haar website. "Het is duidelijk dat ik daarbij net wat tekort kwam en dat is jammer."

De coureur van Movistar kon de versnelling van Vollering niet beantwoorden doordat ze moest bijkomen van een aanval die ze zelf had geplaatst. Vollering versloeg in de sprint om de zege haar ploeggenote Lotte Kopecky.

"Ze ging op een heel goed moment en ik kon net niet mee. Dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden, zeker als Kopecky en Vollering elkaar vinden. Ik denk dat wij elkaars kwaliteiten in de ploeg nog wat beter moeten leren kennen, zodat we daar in de volgende koersen wat mee kunnen in de finales. Dat gaan we evalueren en nemen we mee."

Zo wacht Van Vleuten, die vorig jaar de drie grote rondes won en zich kroonde tot wereldkampioene op de weg, nog altijd op haar eerste triomf in 2023. Ze werd vierde in de Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines en kwam mede door materiaalpech niet verder dan de 64e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad.

Van Vleuten werkt nu toe naar Ronde van Vlaanderen

Van Vleuten hervat de competitie over vier weken in de Ronde van Vlaanderen. Eerst belegt ze een trainingsstage op Tenerife. De wereldkampioene ziet het niveau in het vrouwenwielrennen "elk jaar onwijs toenemen".