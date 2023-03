Pogacar en Vingegaard klaar voor nieuwe clash in Parijs-Nice: 'Dit wordt leuk'

Met Parijs-Nice start vandaag de eerste aansprekende etappewedstrijd van het wielerseizoen. De 'Koers naar de zon' wordt vooral een duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. De twee kemphanen van de afgelopen Tour de France staan te popelen om elkaar te testen.

De signalen uit de voorbereidingskoersen van dit seizoen zijn veelbelovend. Pogacar maakte half februari gehakt van zijn tegenstanders in de Ruta del Sol, waarop Vingegaard antwoordde door O Gran Camiño volledig naar zijn hand te zetten. De twee kopmannen zijn dus al vroeg in bloedvorm.

Vingegaard staat te trappelen om zich ook in Parijs-Nice te tonen. "Ik heb er zin in", zegt de 26-jarige Deen van Jumbo-Visma. "Het is altijd leuk om tegen Tadej te koersen. Hij is een supersterke renner, dus het wordt een boeiende week."

Ook de 24-jarige Pogacar blikt vol enthousiasme vooruit. "Het zou heerlijk zijn om Parijs-Nice aan mijn erelijst toe te voegen", vertelt de Sloveense kopman van UAE Team Emirates, die dit jaar debuteert in de Franse etappekoers. "Jonas is in topvorm, maar dat ben ik ook. Het gaat leuk worden. Dit wordt volle bak koersen tot de laatste meter."

In de Tour de France van vorig jaar gingen Vingegaard en Pogacar ook al tot het gaatje. De twee maakten er een spetterende ronde van, waarop de Deen het geel naar Parijs bracht. Tweevoudig Tour-winnaar Pogacar moest in het eindklassement genoegen nemen met de tweede plek.

Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar maakten er een spectaculaire Tour van. Foto: Getty Images

Nieuwe regels in ploegentijdrit

In Parijs-Nice lijkt de ploegentijdrit van dinsdag een sleutelrol te vervullen. In deze race tegen de klok over ruim 32 kilometer gelden nieuwe regels. Waar normaal gesproken de tijd van de vierde renner telt, krijgt nu iedere coureur een eigen tijd. Het kan dus voor een kopman gunstig zijn om in de slotfase weg te rijden bij zijn ploegmaten.

Vingegaard weet nog niet hoe Jumbo-Visma dat gaat aanpakken. "Daar moeten we goed naar kijken", zegt de Deen. "We zullen misschien onze tactiek erop aanpassen."

Pogacar verwacht er niet al te veel van. "Alle teams zullen min of meer hetzelfde te werk gaan als in een normale ploegentijdrit, want je bent nu eenmaal sneller met ploegmaten om je heen. Maar ik kan niet vertellen hoe we het gaan aanpakken. Jullie zullen het zien."