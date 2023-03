Van der Poel maakt zich geen zorgen na Strade Bianche: 'Mijn topvorm komt nog'

Mathieu van der Poel was zaterdag niet teleurgesteld door zijn bijrol in Strade Bianche. De Nederlandse topfavoriet miste de beslissende slag en werd uiteindelijk veertiende, maar ziet de nabije toekomst zonnig in.

Vlak nadat Tom Pidcock in de Italiaanse gravelkoers zijn beslissende aanval had geplaatst, ging Van der Poel in de tegenaanval. De kopman van Alpecin-Deceuninck versnelde, maar miste de boot toen zijn groep in tweeën splitste. Meer dan de veertiende plek op 1.46 van winnaar Pidcock zat er niet in.

"Het gevoel was lang niet slecht", zegt Van der Poel, die in Strade Bianche zijn eerste wegkoers van het seizoen reed. "Ik verwachtte niet dat ik nu al de beste versie van mezelf zou zijn. Mijn vorm was goed genoeg om deel te nemen, maar niet om zo'n zware wedstrijd meteen te winnen. Ik heb wat kilometers in de benen nodig."

Van der Poel treedt vol goede moed de rest van het voorjaar tegemoet. De wereldkampioen veldrijden start maandag in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. Daarna zijn Milaan-San Remo (18 maart), E3 Saxo Bank Classic (24 maart), Ronde van Vlaanderen (2 april) en Parijs-Roubaix (9 april) zijn volgende afspraken.

"Ik maak me geen zorgen over de komende weken", vertelt Van der Poel. "Ik ben ook niet echt teleurgesteld over vandaag. Volgende week in Tirreno-Adriatico ga ik mijn vorm aanscherpen. Dat is ook precies wat vooraf ons plan was."