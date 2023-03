Pidcock rondt fenomenale solo af in Strade Bianche, Van der Poel komt tekort

Tom Pidcock heeft zaterdag op magistrale wijze de Italiaanse gravelkoers Strade Bianche gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers ging op meer dan 50 kilometer van de finish in de aanval en werd niet meer achterhaald. Mathieu van der Poel moest zich tevredenstellen met een bijrol.

Van der Poel ging even later in de achtervolging. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck versnelde vanuit het peloton, maar lette daarna niet op toen zijn groep in tweeën splitste. Hij had geen ploegmaten om hem bij te staan en reed vanaf dat moment een verloren race.

Pidcock ontdeed zich op 23 kilometer van de finish van zijn laatste medevluchter De Marchi en zette in zijn eentje koers richting finishplaats Siena. Daarachter stak Tiesj Benoot de lont in het kruitvat. De Belgische oud-winnaar kreeg Jumbo-Visma-ploegmaat Attila Valter, Rui Costa, Valentin Madouas en Matej Mohoric met zich mee.

Dit vijftal had Pidcock constant in het vizier, maar slaagde er niet in de enkelvoudig wereldkampioen veldrijden bij te halen. De Brit liep in de slotkilometers zelfs weer uit op zijn belagers en beklom onbedreigd de steile Via Santa Caterina in Siena. Madouas werd op twintig seconden tweede en Benoot finishte als derde.