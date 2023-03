Vollering wordt in finale Strade Bianche gehinderd door paard, maar wint wel

Demi Vollering (rechts op de foto) heeft zaterdag na een turbulente finale Strade Bianche op haar naam geschreven. De 26-jarige Nederlandse werd in de slotfase gehinderd door een op hol geslagen paard en en was uiteindelijk in een bloedstollende eindsprint te sterk voor haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky. Annemiek van Vleuten moest passen in de finale.

De voorjaarsklassieker ontbrandde met nog zo'n 11 van de 136 kilometer te gaan, toen Kopecky op een zware gravelstrook machtig wegreed uit het groepje favorieten met onder anderen de ploeterende Van Vleuten.

Kopecky sloot aan bij SD Worx-ploeggenote Vollering, die eerder was weggesprongen. Samen rekenden ze de Amerikaanse koploper Kristen Faulkner in en sprintten ze om de winst. De Nederlandse besliste die strijd op Piazza del Campo nipt in haar voordeel; pas na het terugzien van de beelden werd ze als winnaar aangewezen.

De weggesprongen Vollering werd voordat Kopecky aansloot opgeschrikt door een wild paard dat voor haar de weg oprende. Ondanks de hinder die ze daarvan ondervond, kon ze haar weg vrij snel weer vol gas vervolgen.

Achter de strijd om de winst kwam Van Vleuten, de Strade Bianche-winnares van 2019 en 2020, als vijfde over de streep. Topveldrijdster Puck Pieterse was de nummer zes. Riejanne Markus (negende) was de vierde Nederlandse in de top tien.

Kopecky leek favoriet voor nieuwe zege

Vorig jaar was Kopecky de beste in Strade Bianche. De 27-jarige Belgische schreef vorige week nog de Omloop Het Nieuwsblad op haar naam en leek in de finale van Strade Bianche dankzij haar goede vorm op weg naar nieuw dagsucces, maar Vollering stak daar dus een stokje voor.

Vollering won haar tweede klassieker: in 2021 finishte ze als eerste in Luik-Bastenaken-Luik. "Het kan voor Lotte een verrassing zijn dat ik heb gewonnen, maar het heeft een hele mooie finale opgeleverd", zei ze na de finish. "Voorheen reed ik deze koers altijd in dienst van mijn ploeggenoten. Het doet me veel dat ik hier win."

Geëmotioneerd bedankte ze haar ploeggenote en oud-Strade Bianche-winnares Chantal van den Broek-Blaak, die zwanger thuiszit. "Ze zei dat ik erin moest geloven. Dat heeft zeker geholpen."