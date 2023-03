Bizarre beelden Strade Bianche: Vollering in de remmen voor losgeslagen paard

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De vrouweneditie van de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche is zaterdag opgeschrikt door een ongenode gast. Een op hol geslagen paard hinderde de Nederlandse renster Demi Vollering. Ze moest vol in de remmen, maar wist de wedstrijd alsnog te winnen

Vollering reed met nog zo'n 15 kilometer te gaan in de achtervolging op koploper Kristen Faulkner, toen ze de schrik van haar leven kreeg. Een paard galoppeerde plotseling over de weg, waardoor de 26-jarige renster van Team SD Worx vol in de remmen moest.