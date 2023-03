Van der Poel favoriet in Strade Bianche: 'Moet nog wel naar topniveau groeien'

Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn rentree op de weg in de Strade Bianche. De kersverse wereldkampioen veldrijden is er na een korte rust- en trainingsperiode op gebrand zijn overwinning van 2021 in de Toscaanse wielerkoers een goed vervolg te geven.

Echt lang kon Van der Poel niet genieten van zijn wereldtitel in het veldrijden. "Vroeger kon je daarna in een cross nog even genieten van die regenboogtrui, nu ging de focus meteen naar de klassiekers", zegt de 28-jarige Nederlander. Na een korte rustperiode vertrok hij naar het Spaanse Dénia voor een trainingskamp.

Met de Strade Bianche staat zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen op het programma. "Ik had liever een langere voorbereiding gehad, maar ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb wel altijd nog wat competitie nodig om naar mijn beste niveau te groeien."

Ondanks een gebrek aan wedstrijdritme geldt Van der Poel als een van de grote favorieten voor de zege. Twee van zijn grootste concurrenten, oud-winnaars Tadej Pogacar en Wout van Aert, slaan de editie van zaterdag over.

"Dat zal de koers wel wat veranderen. Het zijn twee renners die altijd mee koersen en die je zeker kan gebruiken om het verschil te maken", zegt Van der Poel. "Maar er zijn genoeg andere sterke renners, het gaat zwaar worden."

'Hoop dat ik zo agressief kan rijden als ik wil'

In 2021 kwam Van der Poel als eerste over de streep in de Strade Bianche. Hij liet destijds Julian Alaphilippe en Egan Bernal achter zich. "Het is een van de mooiere overwinningen in mijn carrière, zeker de manier waarop ik won en tegen enkele klinkende namen."

Ook dit jaar geldt Van der Poel als een van de favorieten. Na de verkenning van het parcours komt hij tot de conclusie dat er weinig iconische witte gravelpaden te zien zijn. "Dat komt misschien door de regen. Normaal is het wat technischer, maar er kan alsnog van alles gebeuren."

Van der Poel hoopt zaterdag met een goed gevoel zijn wegseizoen te starten. "Ik hoop dat ik zo agressief kan rijden als ik wil, maar ik zal niet in paniek raken als dat niet het geval is."