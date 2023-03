Herstelde Roglic verrassend in selectie Jumbo-Visma voor Tirreno-Adriatico

Jumbo-Visma begint komende week verrassend met Primoz Roglic aan de Tirreno-Adriatico. De Sloveen zou eigenlijk later deze maand in Spanje zijn seizoen op gang brengen.

"Primoz heeft hard gewerkt en is er klaar voor", zegt ploegleider Merijn Zeeman. "Deze koers is een volgende stap in de voorbereiding op zijn doelen voor dit jaar. Hij start zonder druk of bepaalde verwachtingen."

De laatste keer dat Roglic in actie kwam, was in de Vuelta a España. De drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje kwam in het slot van de zestiende etappe ten val en verliet de koers. Hij deed daarna ook niet mee aan de WK wielrennen en liet zich in oktober opereren aan zijn schouder, waarvan hij al langer last had.