Fabio Jakobsen houdt verwondingen en kneuzing over aan lelijke val in Le Samyn

Fabio Jakobsen heeft dinsdag enkele verwondingen en een kneuzing overhouden een valpartij in Le Samyn. De overwinning in de Belgische eendagskoers werd een prooi voor de Belg Milan Menten, die daarmee vriend en vijand verbaasde.

Jakobsen gold vooraf als een van de favorieten, maar ging op zo'n 50 kilometer van de finish hard tegen de grond. De Europees kampioen bleef lang in de bosjes liggen, waardoor de schrik de tv-kijkers om het hart sloeg. Even later kon Jakobsen zijn weg vervolgen, hoewel hij kansloos voor de overwinning was.

Na afloop meldde zijn ploeg Soudal Quick-Step dat Jakobsen enkele dagen moet herstellen. De sprinter heeft een kneuzing aan zijn schouderblad en de banden in het gewricht. Daarnaast kampt hij met meerdere schaafwonden. Het is nog niet bekend of Jakobsen op 6 maart kan starten in Tirreno-Adriatico.

De overwinning in Le Samyn ging verrassend naar Menten. De 26-jarige Belg van Lotto Dstny was de beste in de sprint van een uitgedund peloton. Hij wachtte slim tot de Nederlander Daan Hoole zijn Belgische Trek-Segafredo-kopman Edward Theuns op gang had getrokken en kwam er vervolgens met machtige pedaalslagen overheen gedenderd.

Grootste zege uit loopbaan Menten

Menten boekte zo zijn tweede en indrukwekkendste profzege, nadat hij twee jaar geleden een rit in de Ronde van Kroatië op zijn naam had geschreven. De Franse oud-winnaar Hugo Hofstetter moest zich tevredenstellen met de tweede plek. Theuns kwam niet verder dan de derde plaats. Mike Teunissen was op de achtste plek de beste Nederlander.

Bij de vrouwen ging de zege naar Marta Bastianelli. De Italiaanse wereldkampioene van 2007 klopte haar landgenote Maria Giulia Confalonieri in een sprint-à-deux. Lieke Nooijen legde in de groep daarachter beslag op de vijfde plaats en was daarmee de beste Nederlandse.

Le Samyn is een Belgische semiklassieker over kasseistroken en venijnige klimmetjes. Het geldt als de traditionele opening van het Waalse wielerjaar. Zaterdag ging het Vlaamse wielerseizoen van start met de Omloop Het Nieuwsblad, waarin Dylan van Baarle naar de overwinning soleerde.

