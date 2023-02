Trek schorst renner Tiberi na doodschieten kat van minister San Marino

Wielrenner Antonio Tiberi heeft dinsdag om een opmerkelijke reden een boete van 4.000 euro gekregen. De 21-jarige Italiaan is bestraft omdat hij de kat van een minister van San Marino per ongeluk heeft doodgeschoten. Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft hem voor minimaal twintig dagen geschorst.

De in San Marino wonende Tiberi wilde vorig jaar zomer een nieuwe luchtbuks uitproberen. Hij richtte eerst op een verkeersbord en daarna op een voorbijlopende kat. Hij raakte het dier met één schot in de kop. De kat was op slag dood.

Al vrij snel bleek dat het de kat was van Federico Pedini Amati, de minister van Toerisme en Post van San Marino. Pedini Amati belde de politie, die de luchtbuks in beslag nam. Tiberi is nu veroordeeld tot een boete. Hij zou ook nog zijn verblijfsvergunning kunnen kwijtraken.

Tiberi gaf voor de rechter toe dat hij op de kat had geschoten. "Tot mijn verbazing raakte ik hem ook nog", verklaarde hij volgens Italiaanse media. "Ik was zeker niet van plan om de kat dood te schieten. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat het wapen niet dodelijk zou zijn."

Minister Pedini Amati vindt de straf te laag. "De kat deed niemand kwaad en was al lang bij ons. Mijn driejarige dochter vond hem geweldig. Je kunt niet wegkomen met een boete van 4.000 euro voor het doden van een huisdier."

Trek-Segafredo veroordeelt 'verwerpelijke' daad

Trek-Segafredo heeft de actie van Tiberi streng veroordeeld. De ploeg heeft de renner voor minimaal twintig dagen geschorst en ook een boete opgelegd. Tiberi zal daardoor afwezig zijn in de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn.

Trek zal het geld van de boete overmaken naar een goed doel dat zich inzet voor het welzijn van dieren. "We willen benadrukken dat we zeer teleurgesteld zijn in Antonio. Het is een verwerpelijke daad. De ploeg zal ervoor zorgen dat Antonio bij zichzelf te rade gaat en uiteindelijk een beter mens wordt."