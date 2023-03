Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten denderen vandaag over Italiaanse grindwegen, in een zoektocht naar eeuwige roem op het Piazza del Campo. Vijf redenen waarom Strade Bianche de mooiste wielerkoers van het jaar is.

1. Uniek decor

Strade Bianche betekent in het Italiaans 'witte wegen', waarmee het bijzondere aspect van de koers meteen wordt aangestipt. Het is een tocht door de Toscaanse heuvels, over stoffige grindpaden waarop in het dagelijks leven alleen boerenkarren zich wagen.

Het glooiende landschap ligt er verraderlijk mooi bij en is misschien wel dé vedette van deze wedstrijd. Op zonnige dagen kun je de geur van jasmijn dwars door je tv-scherm ruiken. En als het regent op de witte wegen, zie je de renners langzaam transformeren in kleipoppetjes op wielen.

Tiesj Benoot won in 2018 een natte Strade Bianche. Foto: Getty Images

2. Chique historie

Alles aan Strade Bianche lijkt historie te ademen. Je kan moeiteloos inbeelden hoe Fausto Coppi en Gino Bartali in zwart-wit over de grindwegen ploeteren, maar dat is allemaal schijn. Strade Bianche komt pas net kijken. In 1997 werd de eerste voorloper georganiseerd en in 2007 kreeg de wedstrijd een definitieve vorm.

De erelijst puilt alsnog uit van de legendarische renners. Fabian Cancellara is recordhouder met drie zeges en Annemiek van Vleuten heeft twee overwinningen op zak. De afgelopen vier jaar wonnen achtereenvolgens Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar bij de mannen. Over een chic rijtje namen gesproken.

Laatste vijf winnaars 2018: Anna van der Breggen | Tiesj Benoot

2019: Annemiek van Vleuten | Julian Alaphilippe

2020: Annemiek van Vleuten | Wout van Aert

2021: Chantal van den Broek-Blaak | Mathieu van der Poel

2022: Lotte Kopecky | Tadej Pogacar

3. Nederlandse supersterren

Met Van der Poel en Van Vleuten staan de grootste sterren van het Nederlandse wielrennen aan de start. Van Vleuten werd vorig jaar geklopt in een zinderende clash met de Belgische Lotte Kopecky en zal op revanche azen. Ook de piepjonge Puck Pieterse is een interessante deelnemer. De twintigjarige veldrijdster wordt getipt als outsider.

Van der Poel begint in Strade Bianche aan zijn wegseizoen. Hij mist zijn twee grootste concurrenten, want Van Aert en Pogacar hebben afgezegd. Het deelnemersveld bij de mannen is daardoor gedevalueerd, maar dit betekent niet dat de rode loper ligt uitgerold. Van der Poel moet nog altijd zien af te rekenen met een heel scala aan wereldtoppers.

Favorieten bij de mannen *** Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe

** Tim Wellens, Tom Pidcock, Tiesj Benoot

* Aleksandr Vlasov, Matej Mohoric, Michal Kwiatkowski, Quinn Simmons

4. Bijzondere mix

Strade Bianche is een van de weinige koersen waarin zowel klimgeiten als kasseivreters uit de voeten kunnen. Dat zijn twee bloedgroepen die zelden de degens kruisen. Alsof Usain Bolt het in een hardloopwedstrijd opneemt tegen Eliud Kipchoge en beide mannen ook nog eens evenveel kans maken.

Het duel tussen Van Vleuten en Kopecky is een goed voorbeeld van deze spannende cocktail aan kanshebbers. Ook de deelnemerslijst bij de mannen spreekt boekdelen. Hooggebergtespecialisten als Sergio Higuita en Aleksandr Vlasov prijken doodleuk tussen Parijs-Roubaix-winnaars als Greg Van Avermaet en Peter Sagan.

Favorieten bij de vrouwen *** Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten

** Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma

* Ashleigh Moolman, Puck Pieterse, Silvia Persico, Cecilie Uttrup Ludwig

5. Spektakel van start tot finish

In Strade Bianche ligt altijd gekkigheid op de loer. Denk aan de val van Alaphilippe, die vorig jaar over de kop sloeg en zijn fiets het landschap in katapulteerde. Of denk aan de Via Santa Caterina in finishplaats Siena: een betegelde martelgang van 500 meter met een gemiddelde stijging van 14 procent en stukken van meer dan 20 procent.

In dit middeleeuwse straatje probeerde Van Vleuten afgelopen seizoen tevergeefs de taaie Kopecky uit haar wiel te buffelen. Maar denk vooral aan hoe Van der Poel in 2021 als een vuurpijl omhoog knalde en zijn tegenstanders tot krabbelaars degradeerde. Strade Bianche is spektakel tot de laatste meter. Stoelriemen vast!

Julian Alaphilippe kwam vorig jaar ten val. Foto: Getty Images

Start- en finishtijden

Vrouwen: start om 9.30 uur, finish rond 13.30 uur.

Mannen: start om 11.45 uur, finish rond 16.30 uur

Het parcours voor de vrouwen. Foto: Strade Bianche