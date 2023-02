Van Aert start toch niet in Strade Bianche, duel met Van der Poel blijft uit

Wout van Aert heeft zich afgemeld voor de Strade Bianche van komende zaterdag. De Belg van Jumbo-Visma was een paar dagen ziek en is nog niet topfit. Een nieuw duel met Mathieu van der Poel wordt daardoor met enkele dagen uitgesteld.

"Ik was niet heel erg ziek, na een paar dagen was ik weer beter", vertelt Van Aert maandag op sociale media. "Maar ik heb, na enkele dagen rust na het WK veldrijden, wel opnieuw een paar dagen verloren in de opbouw naar het nieuwe seizoen. Het is nu beter om nog een paar dagen te trainen op Tenerife. Ik kan niet al op mijn best zijn in de Strade Bianche."

De 28-jarige Van Aert, die de Italiaanse eendagskoers in 2020 won, is momenteel nog op trainingskamp op Tenerife. Drie weken geleden sloot hij zijn veldritseizoen af met een tweede plaats op het WK in Hoogerheide.

De start van zijn wegseizoen heeft Van Aert nu verschoven van Strade Bianche naar Tirreno-Adriatico. De Italiaanse rittenkoers, waar Van der Poel ook aan de start staat, begint over een week en duurt tot en met 12 maart. "Ik hoop in de Tirreno door te groeien, zodat ik uiteindelijk om de winst kan rijden", zegt Van Aert.

'Ik kijk uit naar de Vlaamse klassiekers'

Van der Poel maakt in Strade Bianche zijn rentree op de weg. Als veldrijder ging hij afgelopen maanden meermaals de strijd aan met Van Aert, met als hoogtepunt de WK waar de Nederlander goud veroverde. Hij wil nu toeslaan in Strade Biache, die hij in 2021 al eens won. Vorig jaar ging de winst naar Tadej Pogacar.

Na Tirreno zullen Van der Poel en Van Aert elkaar nog vaker tegenkomen. "Ik kijk vol goede moed uit naar de Vlaamse klassiekers en al mijn fans die dan weer langs de weg zullen staan", vertelt Van Aert maandag.