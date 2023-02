Benoot bezorgt Jumbo-Visma in Kuurne-Brussel-Kuurne zesde zege in drie dagen

Tiesj Benoot heeft zondag Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma was in de Vlaamse semiklassieker de sterkste van een kopgroep van vijf renners en is de opvolger van Fabio Jakobsen.

Op enkele meters van de 28-jarige Benoot maakte Nathan Van Hooydonck het succes voor Jumbo-Visma compleet door als tweede te finishen. De Sloveen Matej Mohoric eindigde als derde.

Taco van der Hoorn, die bijna de hele dag in de aanval reed, werd kort achter Mohoric vierde en was daarmee de beste Nederlander. Ook in de sprint van het peloton was met Christophe Laporte een Jumbo-Visma-renner de sterkste. Jakobsen moest genoegen nemen met de negende plaats.

Voor Jumbo-Visma betekende de overwinning van Benoot al de zesde overwinning in drie dagen tijd. Dylan van Baarle soleerde zaterdag naar de winst in Omloop Het Nieuwsblad en Jonas Vingegaard boekte deze week drie ritoverwinningen en de eindzege in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño.

Benoot boekte zijn eerste zege in bijna drie jaar en de vierde in zijn carrière. Zijn vorige overwinning dateert van 13 maart 2020, toen hij triomfeerde in een etappe in Parijs-Nice. Eerder schreef de Belg Strade Bianche (2018) en een rit in de Ronde van Denemarken (2019) op zijn naam.

Top tien Kuurne-Brussel-Kuurne Tiesj Benoot (Bel) Nathan Van Hooydonck (Bel) + 0.01 Matej Mohoric (Slv) +0.01 Taco van der Hoorn (Ned) + 0.01 Tim Wellens (Bel) + 0.01 Christophe Laporte (Fra) + 0.43 Arnaud De Lie (Bel) + 0.43 Jordi Meeus (Bel) + 0.43 Fabio Jakobsen (Ned) + 0.43 Jasper Stuyven (Bel) + 0.43

Van der Hoorn bijna hele dag in de aanval

In de 75e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne vormde zich al vroeg een kopgroep van zes renners, onder wie Van der Hoorn. De Nederlander ging samen met onder anderen Daniel Oss en Guillaume Van Keirsbulck op avontuur.

Het sextet reed zo'n 100 kilometer vooruit, maar zag de voorsprong gedurende de koers langzaam slinken. Op 80 kilometer van de finish brokkelde de vroege vlucht uiteen op de Mont Saint-Laurent, waar Tim Wellens in de aanval ging.

Na de demarrage van Wellens ontstond een nieuwe kopgroep van vijf renners. De Belg kreeg gezelschap van Benoot en Van Hooydonck, Mohoric en Van der Hoorn, die als enige van de vroege vlucht kon volgen.

Met nog 25 kilometer voor de boeg hadden de vijf een voorsprong van ruim een minuut op het uitgedunde peloton. Daarin bevonden zich nog onder anderen Jakobsen, Van Baarle, het Belgische toptalent Arnaud De Lie en Peter Sagan.