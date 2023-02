Worst sluit pechseizoen af met afgetekende veldritzege in Oostmalle

Annemarie Worst heeft haar moeizame crossseizoen afgesloten met een afgetekende overwinning. De Nederlandse verpulverde de concurrentie in de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle.

Voor Worst is de zege in Oostmalle een succesvolle afsluiting van een pechseizoen. De Gelderse kampte in de eerste maanden van het seizoen met rugklachten, waardoor ze eerder deze maand ook niet op haar best was bij het WK in Hoogerheide. Ze werd er zesde. Vorige week won ze in Sint-Niklaas.