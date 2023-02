Vingegaard voltooit indrukwekkende hattrick, Evenepoel verliest duel met Yates

Jonas Vingegaard heeft zondag de eindzege in de O Gran Camiño in stijl veroverd. De renner van Jumbo-Visma verpulverde de concurrentie in de afsluitende tijdrit en won daarmee alle etappes in de Spaanse rittenkoers. In de Verenigde Arabische Emiraten verloor Remco Evenepoel een duel met Adam Yates, maar werd hij wel de eindwinnaar.

Vingegaard maakt een ijzersterke indruk in de race tegen de klok over 18 kilometer. Bij de finish in Santiago had hij concurrent Ruben Guerreiro bijna ingehaald, terwijl de Portugees twee minuten eerder was gestart.

Vingegaard was maar liefst 35 seconden sneller dan zijn ploeggenoot Rohan Dennis, die tweevoudig wereldkampioen tijdrijden is. Bart Lemmen eindigde in de tijdrit op een knappe vierde plaats, ruim een minuut achter Vingegaard.

Zo kent Vingegaard een uitstekende start van 2023. De Deen won ook al andere etappes in Spanje. De openingsrit van O Gran Camiño kende geen winnaar, aangezien de wedstrijd werd geneutraliseerd vanwege sneeuwval.

Vingegaard wil later dit jaar opnieuw de Tour de France winnen. Volgende week gaat hij van start in de prestigieuze Franse rittenkoers Parijs-Nice. Daar gaat hij voor het eerst dit seizoen de strijd aan met zijn grote rivaal Tadej Pogacar, die veel indruk maakte in de Ruta del Sol.

Remco Evenepoel kwam moegestreden over de streep. Foto: Getty Images

Evenepoel verliest duel met Yates

Eerder op de dag verloor Evenepoel in de laatste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten een duel met Adam Yates. De Belg van Soudal Quick-Step stelde wel de eindzege in de rittenkoers veilig.

Aan het kopwerk van UAE Team Emirates op de ruim 10 kilometer lange Jebel Hafeet was al te zien dat kopman Yates snode plannen had. De vier koplopers, onder wie Jumbo-Visma-renner Michel Hessmann, werden daardoor al snel ingerekend, terwijl ze met enkele minuten voorsprong aan de slotklim waren begonnen.

Evenepoel nam vervolgens het initiatief, waarna een mooie tweestrijd met Yates ontstond. Toen de Brit op 3 kilometer van de streep ten aanval ging, moest Evenepoel verrassend genoeg passen. Hij kwam tien seconden na Yates over de streep. Wout Poels werd zevende op één minuut en zestien seconden van Yates.

De eindzege kwam voor Evenepoel geen moment in gevaar, omdat hij met een voorsprong van één minuut en veertien seconden op Yates aan de afsluitende rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten begon. Evenepoel reed na de bergrit van woensdag in het geel. De Australiër Luke Plapp eindigde als tweede in het klassement op 59 seconden van Evenepoel.

Zo won Evenepoel zijn eerste rittenkoers als wereldkampioen. De Belg bereidde zich in de woestijnkoers voor op de Giro d'Italia, die in mei verreden wordt. De komende maanden rijdt hij ook de Ronde van Catalonië (20-26 maart), de Brabantse Pijl (12 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Hij doet niet mee aan de Tour de France.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.