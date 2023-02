Evenepoel verliest duel van Yates op klim in Emiraten, maar pakt wel eindzege

Remco Evenepoel heeft zondag op een zware slotklim in de laatste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten een duel met Adam Yates verloren. De Belg stelde wel de eindzege in de rittenkoers vast.

Aan het kopwerk van UAE Team Emirates op de ruim 10 kilometer lange Jebel Hafeet was al te zien dat kopman Yates snode plannen had. De vier koplopers, onder wie Jumbo-Visma-renner Michel Hessmann, werden daardoor al snel ingerekend, terwijl ze met enkele minuten voorsprong aan de slotklim waren begonnen.

De eindzege kwam voor Evenepoel geen moment in gevaar, omdat hij met een voorsprong van één minuut en veertien seconden op Yates aan de afsluitende rit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten begon. Evenepoel reed na de bergrit van woensdag in het geel. De Australiër Luke Luke Plapp eindigde als tweede in het klassement op 59 seconden van Evenepoel.

Zo won Evenepoel zijn eerste rittenkoers als wereldkampioen. De Belg bereidde zich in de woestijnkoers voor op de Giro d'Italia, die in mei verreden wordt. De komende maanden rijdt hij ook de Ronde van Catalonië (20-26 maart), de Brabantse Pijl (12 april) en Luik-Bastenaken-Luik (23 april). Hij doet niet mee aan de Tour de France.

In Spanje wordt op dit moment de individuele tijdrit in de O Gran Camiño verreden. Jonas Vingegaard verdedigt in de 18 kilometer lange race tegen de klok een voorsprong van 53 seconden op nummer twee Ruben Guerreiro. Voor de Tour de France-winnaar van vorig is de Spaanse rittenkoers zijn eerste wedstrijd van 2023.