Wiebes sprint naar tweede plek in Omloop, Belgische primeur met zege Kopecky

Lorena Wiebes is zaterdag knap als tweede gefinisht in de vrouweneditie van Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlandse won de sprint van een achtereenvolgende groep. De zege was een prooi voor Lotte Kopecky, de eerste Belgische die triomfeerde in deze prestigieuze eendagswedstrijd.

De 23-jarige Wiebes strandde op elf seconden van Kopecky, haar teamgenote bij SD Worx. De Italiaanse Marta Bastianelli legde beslag op de derde plaats.

Wiebes zegevierde afgelopen seizoen in liefst 23 koersen, vooral door haar uitstekende sprint. Zaterdag liet ze zien ook mee te kunnen op de hellingen en kasseistroken die Omloop Het Nieuwsblad karakteriseren.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten kon zich mede door materiaalpech niet mengen in de strijd om de zege. De laatste vier uitgaves van de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen werden nog gewonnen door een Nederlandse: Chantal Blaak (2019), Van Vleuten (2020), Anna van der Breggen (2021) en Van Vleuten (2022).

Kopecky begint op Bosberg aan solo

Heel lang was er zaterdag sprake van een gesloten koers; pas met de finale in zicht kreeg Arlenis Sierra wat ruimte van het peloton. De Cubaanse werd op de Muur van Geraardsbergen achterhaald door Kopecky, die op de Bosberg haar medevluchter achter zich liet.

Kopecky verdedigde vervolgens met succes haar leidende positie, al kwam de achtervolgende groep in de slotfase nog dicht in de buurt.