Vingegaard wint weer in Spanje en maakt succesdag Jumbo-Visma compleet

Jonas Vingegaard heeft zaterdag ook de derde etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño op zijn naam geschreven. De Tour de France-winnaar kwam solo over de meet op de Alto do Castelo en maakte daarmee de succesdag van Jumbo-Visma compleet.

Ongeveer een uur voor de ritzege van Vingegaard in Spanje reed Dylan van Baarle bij zijn Jumbo-Visma-debuut naar de winst in Omloop Het Nieuwsblad. Zo boekte de Nederlandse formatie twee overwinningen op een dag.

Vrijdag won de 26-jarige Vingegaard ook al de tweede etappe van O Gran Camiño, die de tweede editie kent. De vierdaagse rittenkoers wordt zondag afgesloten met een vlakke rit naar Santiago en dan kan Vingegaard de eindzege pakken.

Vingegaard pakte vrijdag al de leiding in het algemeen klassement en verstevigde die door zijn winst in de derde rit. De Portugees Ruben Guerreiro staat tweede op 53 seconden achterstand.

Ion Izagirre en Jonas Vingegaard na de finish. Foto: Getty Images

Parcours aangepast wegens sneeuwval

Vingegaard was zaterdag in de laatste van in totaal 127 kilometer iedereen te snel af. 21 seconden later finishte Guerreiro als tweede en met de Hongaar Attila Valter (op 35 seconden van Vingegaard) had Jumbo-Visma nog een renner op het podium.

O Gran Camiño had zaterdag opnieuw last van hevige sneeuwval. Daarom werden de twee beklimmingen van de Alto de Santa Mariña geschrapt en was de finish 3 kilometer eerder dan gepland. Donderdag werd de eerste etappe zelfs gestaakt toen er nog een kleine 20 kilometer te rijden was.

De tweede overwinning van Vingegaard in O Gran Camiño is een opsteker voor hem en zijn ploeg Jumbo-Visma richting Parijs-Nice. In de Franse rittenkoers, die van 5 tot en met 12 maar duurt, wacht Vingegaard weer een duel met Tadej Pogacar, die hij vorig jaar versloeg in de strijd om de eindzege in de Tour.