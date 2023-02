Van Baarle luistert debuut voor Jumbo-Visma op met fraaie solozege in Omloop

Dylan van Baarle heeft zaterdag de 76e editie van Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. De dertigjarige Nederlander bekroonde daarmee zijn debuut voor Jumbo-Visma.

Het Belgische toptalent Arnaud De Lie finishte op twintig seconden als tweede. Christophe Laporte, een ploeggenoot van Van Baarle, legde beslag op de derde plaats. Zij vormden de voorhoede van een achtervolgende groep, die in de slotfase tevergeefs jacht maakte op Van Baarle.

De laatste Nederlandse winnaar van Omloop Het Nieuwsblad was Sebastian Langeveld in 2011. In totaal staat Nederland nu op vijf overwinningen in de eendagskoers door Vlaanderen. Jo de Roo (1966), Jan Raas (1981) en Teun van Vliet (1987) waren de andere landgenoten die zegevierden in de Omloop.

Met zijn triomf maakte Van Baarle het uitstekende werk van Jumbo-Visma af. De Nederlandse formatie reed de hele koers attent en was ook met Laporte vertegenwoordigd in de finale. Jumbo-Visma nam Van Baarle afgelopen winter over van INEOS Grenadiers, waarvoor hij in 2022 Parijs-Roubaix won.

Top 10 Omloop het Nieuwsblad: 1. Dylan van Baarle (Ned) - 4:54,49

2. Arnaud De Lie (Bel) - +0,20

3. Christophe Laporte (Fra) - +0,20

4. Alexander Kristoff (Noo) - +0,20

5. Tom Pidcock (Eng) - +0,20

6. Davide Ballerini (Fra) - +0,20

7. Nils Politt (Dui) - +0,20

8. Andrea Pasqualon - +0,20

9. Rui Oliveira (Por) - +0,20

10. Sep Vanmarcke (Bel) - +0,20

Peloton moest twaalf hellingen over

Omloop Het Nieuwsblad geldt van oudsher als de officieuze opening van het wielerseizoen, maar die titulatuur is anno 2023 niet meer helemaal op zijn plaats. Een maand geleden begon met de Tour Down Under immers al het World Tour-seizoen. Ook zijn er met name in het Midden-Oosten en in Zuid-Europa al de nodige koersen betwist.

Wel werd met Omloop Het Nieuwsblad het met iconische klassiekers en semiklassiekers gekruide deel van het wielerjaar ingeluid. Zaterdag kreeg het peloton met twaalf hellingen en negen kasseistroken een aardig voorproefje voor de komende weken, zoals de Ronde van Vlaanderen op 2 april.

Het eerste deel van de ruim 200 kilometer lange koers werd gekleurd door zeven renners die al vroeg de aanval inzetten. Vier van de avonturiers hadden de Belgische nationaliteit: Jelle Wallays, Louis Blouwe, Gilles De Wilde en Alex Colman. Ook de Deen Mathias Norsgaard, de Canadees Adam de Vos en de Fransman Mathis Le Berre kozen het offensief.

Dylan van Baarle op weg naar de zevende zege in zijn profloopbaan. Foto: Getty Images

Van Baarle trekt al vroeg ten aanval

De voorsprong van de leiders brokkelde snel af en door het werk van Nathan Van Hooydonck werd het laatste deel van de kopgroep met nog 40 kilometer te gaan ingerekend. Daarmee effende de Belg van Jumbo-Visma de weg voor zijn ploeggenoot Van Baarle, die met Le Berre (die kennelijk nog fit genoeg was na zijn eerdere aanval), de Italiaan Jonathan Milan en de Belg Florian Vermeersch ten aanval trok.

Van die vier maakte Van Baarle de sterkste indruk. De winnaar van de recentste Parijs-Roubaix kwam op 16 kilometer van de meet solo aan de leiding, toen hij zijn laatste medevluchter Le Berre achter zich liet op de Muur van Geraardsbergen, voorheen de scherprechter in de Ronde van Vlaanderen. Achter Van Baarle ontstond een groepje met zijn ploeggenoot Laporte, de eerder gevallen De Lie, Tim Wellens en Matej Mohoric.

De Nederlander deelde zijn krachten uitstekend in en koesterde na de laatste helling, de Bosberg, nog altijd een marge van meer dan tien seconden. De voorsprong van Van Baarle liep in de slotfase alleen maar op doordat er nooit een georganiseerde achtervolging op gang kwam. Al ver voor de finish kon de Nederlander juichen voor zijn zevende zege als prof.

Zondag gaat het klassieke voorjaar verder met Kuurne-Brussel-Kuurne, de semiklassieker die in 2022 werd gewonnen door Fabio Jakobsen en die opnieuw aan de start zal staan.