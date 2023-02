Groenewegen kan dag na imposante zege niet meedoen om ritwinst in UAE Tour

Dylan Groenewegen heeft zaterdag in de voorlaatste etappe van de UAE Tour niet opnieuw mee kunnen doen om de ritwinst. De Nederlander eindigde als derde, op ruime afstand van ritwinnaar Tim Merlier.

Groenewegen moest in de massasprint al snel zijn meerdere erkennen in Merlier, die vroeg aanzette. Sam Bennett kwam vlak voor de meet nog iets dichterbij, maar de ritwinst van Merlier kwam in Abu Dhabi eigenlijk geen moment in gevaar.

Zo waren de rollen flink omgedraaid ten opzichte van de vijfde etappe, die vrijdag op overtuigende wijze werd gewonnen door de 29-jarige Groenewegen. In die rit maakte Merlier op zijn beurt weinig aanspraak dagsucces: hij werd vijfde.

Voor Merlier was het zijn tweede ritzege van deze UAE Tour. Maandag was hij ook in de openingsetappe de beste. De dertigjarige Belg van Soundal Quick-Step is dit nog prille seizoen met nu al in drie ritzeges behoorlijk in vorm.

Remco Evenepoel mocht als leider van het klassement opnieuw het podium op. Foto: Getty Images

Kooij eindigt als vierde

In het wiel van Merlier, Bennett en Groenewegen eindigde Olav Kooij als vierde in de biljartvlakke etappe in Abu Dhabi. Het betekent voor de Nederlander zijn derde top vijf-klassering deze UAE Tour. Eerder werd hij vierde in de openingsrit en tweede in de vierde etappe.

Kooij wacht nog op zijn eerste ritzege van het seizoen. Vorig jaar brak het toptalent van Jumbo-Visma door met onder meer zijn eerste World Tour-zege in de Ronde van Polen.

Remco Evenepoel beleefde een probleemloze dag en behoudt zijn leidende positie in het algemeen klassement. De Belg begint zondag met negen seconden voorsprong op de Australiër Luke Plapp. De slotrit finisht met een 10 kilometer lange klim.

