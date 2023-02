Vingegaard begint aan seizoen met solozege in Spaanse klimkoers

Delen via E-mail

Jonas Vingegaard heeft vrijdag bij de eerste de beste gelegenheid van het seizoen een overwinning geboekt. De Deen van Jumbo-Visma kwam in de tweede etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño solo als eerste over de finish.

De 26-jarige Vingegaard ging op 2 kilometer van de streep in de aanval op een bijna 4 kilometer lange slotklim. De Tour-winnaar sloeg een flink gat en werd niet meer achterhaald.

De Portugees Ruben Guerreiro eindigde op 21 seconden als tweede. De Spanjaard Ion Izagirre werd op 24 tellen derde. Er eindigden geen Nederlanders in de top tien van de etappe.

Voor Vingegaard is O Gran Camiño zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Zijn vorige zege dateerde van begin oktober, toen hij zijn tweede ritzege in de Ronde van Kroatië boekte. Op 5 maart start de Deen in Parijs-Nice, waar een duel met Tadej Pogacar wacht.