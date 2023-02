Groenewegen boekt indrukwekkende sprintzege in waaieretappe UAE Tour

Dylan Groenewegen heeft vrijdag de vijfde etappe van de UAE Tour gewonnen. Het is voor de 29-jarige Nederlander de tweede zege van het seizoen. Hij liet in de massasprint enkele grote namen achter zich.

Groenewegen bleef de concurrentie overtuigend voor. Fernando Gaviria eindigde als tweede en Sam Bennett completeerde het podium. Ook topsprinters Tim Merlier (vijfde), Sam Welsford (zesde) en Mark Cavendish (achtste) moesten hun meerdere erkennen in de Nederlander.

"Het was een moeilijke sprint, maar ik wist dat de benen goed voelden", zei Groenewegen kort na zijn overwinning. "Ik ben door de andere jongens goed afgezet. Ik kwam op het goede moment in het wiel van Bennett en ben heel blij met deze zege."

Het peloton begon in een rustig tempo aan de vlakke etappe over 177 kilometer. Thomas De Gendt van Lotto Dstny beproefde zijn geluk en reed 80 kilometer solo op kop. Meer dan drie minuten voorsprong kreeg hij niet en het peloton rekende de Belg op 22 kilometer voor de streep in.

Wind zorgt voor stress

Net als in de eerste etappe zorgde de wind in de slotfase voor stress in het peloton. Met nog 15 kilometer te gaan leek het erop dat Luke Plapp door een waaier zijn tweede plek in het klassement ging verliezen, maar zijn ploeg slaagde erin het gat te dichten.

Donderdag was de vierde etappe nog een prooi voor sprinter Juan Sebastián Molano. Olav Kooij volgde in die etappe op een paar centimeter, maar kwam er in de vijfde rit niet aan te pas. Hij moest genoegen nemen met de negende plaats en verloor zijn groene puntentrui aan Merlier.

In het algemeen klassement behoudt Remco Evenepoel zijn leidende positie. De Belg begint zaterdag met negen seconden voorsprong op Plapp aan de zesde etappe, eveneens een vlakke rit. De slotrit van zondag finisht met een 10 kilometer lange klim.

Top 5 algemeen klassement 1. Remco Evenepoel

2. Lucas Plapp +9

3. Pello Bilbao Lopez +13

4. Stefan De Bod +1.03

5. Wout Poels +1.06

