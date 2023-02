Chaos in Spaanse koers door sneeuwval: peloton stapt af, kopgroep rijdt door

De eerste etappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño is donderdag uitgedraaid op een chaos. Het peloton besloot er vanwege hevige sneeuwval de brui aan te geven, terwijl de drie koplopers stug verder reden. De wedstrijd werd even later stilgelegd.

In de eerste maanden van het jaar worden in Zuid-Europa meerdere kleinere wedstrijden georganiseerd. De gedachte daarbij is dat de renners zich in het relatief zachte weer kunnen voorbereiden op het komende wielerseizoen.

Dat liep even anders in de Spaanse etappekoers O Gran Camiño, waar onder anderen Tour-winnaar Jonas Vingegaard en Steven Kruijswijk aan deelnemen. Gedurende de eerste etappe begon het steeds harder te sneeuwen. De renners in het peloton geloofden het wel en stapten bibberend in de teamauto's.

Daarmee ontstond een bijzondere situatie, want de drie koplopers besloten door te rijden. Gianni Moscon, Sebastian Schönberger en Vicente Hernaiz hadden een aardige voorsprong en wilden die niet zomaar opgeven. Even later fietste dit drietal zelfs alweer onder een flauw schijnend zonnetje.

De organisatie van O Gran Camiño zat daardoor met een probleem en koos er toch maar voor de etappe te neutraliseren. Moscon, Schönberger en Hernaiz moesten dus in de remmen knijpen. De eerste rit levert hiermee geen winnaar op.