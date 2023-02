Toptalent Kooij komt net tekort voor zege in UAE Tour, maar pakt wel groene trui

Olav Kooij heeft donderdag in de vierde rit van de UAE Tour net naast zijn eerste overwinning van het seizoen gegrepen. Het Nederlandse sprinttalent werd op de meet verslagen door Sebastián Molano, maar veroverde wel de groene trui. Remco Evenepoel blijft de leider.

Het stond vooraf al min of meer vast dat de vlakke etappe naar Dubai Harbour in een massasprint ging eindigen. Daarin bleek Molano nipt de beste. De Colombiaan van UAE Team Emirates drukte zijn voorwiel enkele centimeters eerder over de streep dan Kooij. De 21-jarige Nederlander is wel de nieuwe leider in het klassement voor de groene puntentrui.