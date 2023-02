Prijzengeld mannen en vrouwen bij Vlaamse wielerklassiekers gelijkgetrokken

Delen via E-mail

Vrouwelijke wielrenners krijgen vanaf dit seizoen definitief evenveel prijzengeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers als hun mannelijke collega's, heeft organisator Flanders Classics donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. In de Ronde van Vlaanderen kregen mannen en vrouwen sinds vorig jaar al evenveel prijzengeld.

Een jaar eerder kreeg de winnares van 'Vlaanderens Mooiste' naar verluidt 1.365 euro. De winnaar bij de mannen zou toen een premie van 20.000 euro hebben opgestreken. In 2020 liet Flanders Classic al weten dat het de bedragen bij alle voorjaarskoersen in de toekomst gelijk wilde trekken.

Daarbij komt dat de vrouwenedities van de Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem dit jaar live op televisie worden uitgezonden. De vrouwenversies van andere koersen die door Flanders Classics georganiseerd worden, zoals Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl, zijn via een livestream te volgen.

Ook is nieuw dat de Omloop Het Nieuwsblad voor wielrensters nu een wedstrijd van het hoogste niveau is. Deze prestigieuze koers luidt zaterdag het wielervoorjaar in. Volgens Flanders Classics begint dan ook een "nieuwe fase" voor de vrouwentak van de klassiekers.