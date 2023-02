Jarige Einer Rubio verrast favorieten in UAE Tour, Evenepoel nieuwe leider

Delen via E-mail

Einer Rubio heeft woensdag de derde rit van de UAE Tour gewonnen. De Colombiaan van Movistar gaf zichzelf op zijn 25e verjaardag het best denkbare cadeau met zijn eerste zege op World Tour-niveau. De rode leiderstrui ging naar Remco Evenepoel.

Na een sprint op maandag en een ploegentijdrit op dinsdag was het in de derde etappe tijd om te gaan klimmen. Op 20 kilometer voor de streep verscheen de Jebel Jais; een klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.

De jarige Rubio wilde zichzelf een mooi cadeau gunnen en ging 8 kilometer voor de finish in de aanval. De Colombiaan bouwde een voorsprong van een minuut op en bleef verrassend uit de greep van het peloton, waarin favorieten Evenepoel en Adam Yates reden. Achter Rubio keken de favorieten de kat uit de boom.

Lucas Plapp reed woensdag met een paar honderdsten voorsprong nog in het rood, maar de 22-jarige Australiër van INEOS Grenadiers moet zijn trui afstaan aan Evenepoel. De Belgische wereldkampioen kwam als tweede over de streep. Hij leidt het klassement nu met zeven seconden voorsprong op Plapp. De Spanjaard Pello Bilbao completeert het voorlopige podium met elf seconden achterstand op Evenepoel.

Rubio schaart zich met zijn zege in een illuster rijtje met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Zij kwamen in voorgaande edities van de UAE Tour als eerste over de streep op de Jebel Jais.