Wielrennen is veranderd. Waar het ooit een sport voor gerijpte dertigers was, maken nu jonkies als Remco Evenepoel en Biniam Girmay (beiden bouwjaar 2000) de dienst uit. Op de dag van seizoensopener Omloop Het Nieuwsblad belichten we tien toptalenten die ná 2000 geboren zijn.

Arnaud De Lie (20 jaar)

Land: België

Geboren: 16 maart 2002

Ploeg: Lotto Dstny

Specialisme: sprinten & klassiekers

Een bekend sportgezegde luidt: wat goed is, komt snel. En wat goed is, blijkt tegenwoordig vooral uit België te komen. Onze zuiderburen hebben met De Lie een zeldzame diamant in huis. Kenners schrokken zich een hoedje toen hij zich onlangs testte in een bergetappe van de Ster van Bessèges. Het bonkige sprinttalent blijkt angstaanjagend goed te kunnen klimmen.

Vlaamse wielergod in ruste Tom Boonen noemt De Lie een kruising tussen hemzelf en Philippe Gilbert. Dat lijken grote woorden, maar bedenk dat dit duo op twintigjarige leeftijd samen nul profzeges bij elkaar gefietst had. De teller van De Lie staat al op twaalf. Hij is vanmiddag een van de favorieten in de Omloop. En schrijf hem ook maar vast op voor Milaan-San Remo.

Arnaud De Lie heeft al twaalf profzeges geboekt. Foto: Getty Images

Ben Tulett (21 jaar)

Land: Engeland

Geboren: 26 augustus 2001

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: klimmen & tijdrijden

INEOS schudt jaarlijks hele trossen toptalenten uit de mouw. Hier had dan ook prima de naam van Joshua Tarling of Leo Hayter kunnen staan. De keuze valt op Tulett, die vorig seizoen imponeerde door de koninginnenrit in de Italiaanse wielerweek te winnen. Hij heeft bovendien twee wereldtitels veldrijden bij de junioren op zak.

Met een lengte van 1,66 meter en een gewicht van 56 kilo heeft Tulett geen indrukwekkend gestalte. In het dagelijks leven kan dat een nadeel zijn, maar in combinatie met stalen beenspieren heb je als wielrenner een machtig wapen. Toch is Tulett meer dan alleen een pocketklimmer. De Brit maakt voorlopig vooral indruk in tijdritten.

Ben Tulett is meer dan een pocketklimmer. Foto: Getty Images

Quinn Simmons (21 jaar)

Land: Verenigde Staten

Geboren: 8 mei 2001

Ploeg: Trek-Segafredo

Specialisme: ritten kapen & klassiekers

Simmons lijkt al een heel wielerleven achter de rug te hebben, maar is jonger dan zijn uiterlijk doet vermoeden. Vier jaar geleden soleerde hij - toen al met volgroeide baard - naar de wereldtitel bij de junioren. Een schorsing vanwege een racistische tweet in 2020 bleek slechts een korte onderbreking in zijn stormachtige ontwikkeling.

De Amerikaan van Trek-Segafredo kleurde de afgelopen Tour de France door gedurfd te koersen en won vorige maand een rit in San Juan. Het lijkt wachten op de eerste grote vis. Misschien slaat hij op 4 maart al toe in Strade Bianche, want deze prestigieuze gravelkoers is hem op het lijf geschreven.

Quinn Simmons ziet er ouder uit dan hij is. Foto: EPA

Olav Kooij (21 jaar)

Land: Nederland

Geboren: 17 oktober 2001

Ploeg: Jumbo-Visma

Specialisme: sprinten & klassiekers

Nederland moest jaren op een houtje bijten als het op massasprints aankwam, maar dat is compleet veranderd. Met Kooij staat er een nieuwe kanonskogel in de coulissen te trappelen. Hij mag dan ook ons antwoord op De Lie genoemd worden. Sterker nog: 'Het Jachtluipaard van Numansdorp' heeft tot dusver meer overwinningen geboekt dan zijn Vlaamse evenknie.

Kooij is een rassprinter en klopte vorig seizoen al wereldtoppers als Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen. Toch doet Jumbo-Visma het rustig aan. Kooij mag voorzichtig gaan ontdekken of zijn turbodijen ook in grote koersen schade kunnen aanrichten. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er een klassiekercoureur in het toptalent huist.

Olav Kooij is het Nederlandse antwoord op Arnaud De Lie. Foto: ANP

Kévin Vauquelin (21 jaar)

Land: Frankrijk

Geboren: 26 april 2001

Ploeg: Arkéa-Samsic

Specialisme: klassementen & klimmen

De Fransen snakken al jaren naar een échte ronderenner. Ze lijken die gevonden te hebben in Vauquelin. Hij haalde vorig jaar op schlemielige wijze het nieuws, toen hij na een fraaie aanval in de Ronde van de Sarthe op enkele decimeters van de finish voorbij werd gestoven door sprinter Mads Pedersen.

Vorige week kreeg Vauquelin zijn revanche. Hij soleerde in de Tour du Var naar zijn eerste profzege en zette ook het algemeen klassement naar zijn hand. Vauquelin kan klimmen én uitstekend tijdrijden, en gaat zijn landgenoten dus de komende jaren het hoofd op hol brengen. Vanaf 5 maart mag hij zich bewijzen in Parijs-Nice.

Kévin Vauquelin nam vorige week revanche in de Tour de Var. Foto: Getty Images

Let op deze vrouwelijke talenten • Fem van Empel (Nederland, 20 jaar) Heerste deze winter als veldrijdster en gaat haar geluk nu op de weg beproeven. Begint op 12 april in de Brabantse Pijl aan het seizoen. • Julie De Wilde (België, 20 jaar) Maakte vorig seizoen een lelijke smakkerd in Parijs-Roubaix, maar won ook twee koersen. De Belgen voorspellen haar een grote toekomst. • Eleonora Gasparrini (Italië, 20 jaar) Kan klimmen én sprinten, wat een zeldzame combinatie is. Heeft al een profzege op zak en was de beste jongere in de Ronde van Valencia. • Elise Uijen (Nederland, 19 jaar) Won zondag pardoes de slotetappe in Valencia. Lijkt net als Charlotte Kool gebaat bij het vertrek van veelvraat Lorena Wiebes bij DSM. • Anna Shackley (Schotland, 21 jaar) Wordt in Schotland flink gehypet en rijdt sinds 2021 voor het machtige SD Worx. Richt zich op klassementen: werd vierde in de UAE Tour.

Carlos Rodríguez (22 jaar)

Land: Spanje

Geboren: 2 februari 2001

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: klimmen & klassiekers

Toen Tadej Pogacar vorig jaar aan zijn meesterlijke solo in Strade Bianche begon, was er één renner die een tijdje zijn spoor kon volgen. Tv-kijkers wreven zich in de ogen. Wie was deze dappere strijder? Zijn naam moest even gegoogeld worden, want Rodríguez kwam voor de meeste volgers vrijwel uit het niets.

Hij bleek bepaald geen eendagsvlieg. Rodríguez won daarna een rit in de Ronde van Baskenland door sluw te koersen en onder anderen Evenepoel achter zich te houden. De jonge Spanjaard werd daarna ook nog zevende in het eindklassement van de Vuelta. Dit jaar start Rodríguez in de Tour de France, als een van de kopmannen binnen het INEOS-sterrenensemble.

Carlos Rodríguez kon als enige Tadej Pogacar enigszins volgen. Foto: Getty Images

Cian Uijtdebroeks (19 jaar)

Land: België

Geboren: 28 februari 2003

Ploeg: BORA-hansgrohe

Specialisme: klassementen & klimmen

We zijn nauwelijks bekomen van de daverende entree van Evenepoel, of de Belgen toveren een nieuw konijn uit de hoge hoed. Het land dat feitelijk sinds de dagen van Eddy Merckx wachtte op een absolute topper in grote rondes, baadt nu plots in jaloersmakende weelde.

Zijn naam gonst al een flinke poos door het peloton en steeds vaker mag Uijtdebroeks zich met de profs meten. Vorig seizoen schreef hij de Ronde van de Toekomst op zijn naam. Dat deden Egan Bernal en Pogacar ook, twee jaar voor ze de Tour de France wonnen. Komende zomer rijdt Uijtdebroeks in de Vuelta zijn eerste grote ronde.

De naam van Cian Uijtdebroeks zingt al tijden rond. Foto: Getty Images

Thomas Gloag (21 jaar)

Land: Engeland

Geboren: 13 september 2001

Ploeg: Jumbo-Visma

Specialisme: klimmen & punchen

Een profloopbaan bij INEOS of Jumbo-Visma? Niet elke jonge renner verkeert in zo'n luxepositie, maar dit was in 2022 wel het geval voor Gloag. De Britse klimmer had zich bij een bescheiden ploegje in de schijnwerpers gereden met onder meer een fraaie solozege in de Ronde van de Izard.

De keuze viel op de Nederlandse formatie, die Gloag dit jaar de kans geeft zijn naam te vestigen. En dat doet hij. In de koninginnenrit van de Ronde van Valencia eindigde hij als tweede door een venijnige sprint op het asfalt te leggen en enkele klasbakken achter zich te houden. Gloag nam de volgende dag ook de jongerentrui mee naar huis.

Thomas Gloag kon kiezen tussen Jumbo-Visma en INEOS. Foto: Getty Images

Magnus Sheffield (20 jaar)

Land: Verenigde Staten

Geboren: 19 april 2002

Ploeg: INEOS Grenadiers

Specialisme: klassiekers & tijdrijden

Een jaar geleden won Sheffield een rit in de Ruta del Sol. Een verrassing, dachten velen, maar het bleek een voorbode. Een paar maanden later schreef de jonge Amerikaan namelijk de Brabantse Pijl op zijn naam door 'op z'n Zoetemelks' weg te sluipen uit een elitegroepje.

Sheffield moet bij INEOS de vertrokken Dylan van Baarle doen vergeten in de voorjaarsklassiekers. Nogal wat gewicht op de schouders van een pas twintigjarige renner, maar zijn ontwikkeling mag sensationeel genoemd worden. Sheffield werd onlangs tweede in de proloog van de Tour Down Under en zette ook het jongerenklassement naar zijn hand.

Magnus Sheffield liet grote namen achter zich in de Brabantse Pijl. Foto: Getty Images

Juan Ayuso (20 jaar)

Land: Spanje

Geboren: 16 september 2002

Ploeg: UAE Team Emirates

Specialisme: klassementen & klimmen

Toen Jonas Vingegaard op 24-jarige leeftijd in een grote ronde debuteerde, eindigde hij als 46e in de Vuelta. Evenepoel reed op 21-jarige leeftijd zijn eerste grote ronde en werd weggeblazen in de Giro. Afgelopen seizoen was Ayuso 19 jaar (!) toen hij derde werd in de Vuelta. Daarmee was hij de jongste renner op het podium van een grote ronde sinds 1904.

Het zijn zomaar wat cijfers om de ontzaglijke kwaliteiten van Ayuso te illustreren. Zelfs zijn kopman Pogacar - misschien wel het grootste wielertalent sinds Eddy Merckx - tikte op zijn negentiende niet zo'n hoog niveau aan. Komende zomer gaat Ayuso opnieuw van start in de Vuelta. Ditmaal zal hij geen genoegen nemen met 'slechts' een podiumplek.