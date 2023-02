Evenepoel imponeert in ploegentijdrit UAE Tour, maar grijpt naast leiderstrui

Soudal Quick-Step heeft dinsdag de ploegentijdrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Kopman Remco Evenepoel nam zijn formatie op sleeptouw, maar kwam net tekort voor de leiderstrui.

Soudal Quick-Step ging als laatste van start in de ploegentijdrit over ruim 17 kilometer in en rond Khalifa Port. Op dat moment had EF Education-EasyPost met Marijn van den Berg de snelste tijd staan. Lang leek het erop dat de Nederlander en zijn ploegmaten gingen winnen, maar door dat feestje ging een streep.

In de laatste kilometers zette Evenepoel zich namelijk op kop van de Soudal Quick-Step-trein. De Belgische wereldkampioen sleurde zijn ploegmaten naar de overwinning. Het verschil met EF was uiteindelijk slechts één seconde. INEOS eindigde op drie tellen als derde. Het Jumbo-Visma van onder anderen Olav Kooij kwam er met een elfde plek niet aan te pas.

Plapp neemt de leiderstrui over van Evenepoels ploegmaat Tim Merlier, die maandag de eerste etappe won door Caleb Ewan in een zelden vertoonde millimetersprint achter zich te houden. De Belgische spurter moest het in de ploegentijdrit al snel laten lopen. Evenepoel staat tweede in het klassement in dezelfde tijd als Plapp.