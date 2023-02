Fotofinish biedt na lang wachten uitsluitsel: Merlier wint millimetersprint van Ewan

Tim Merlier heeft maandag op bizarre wijze de openingsrit van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Belg kwam nagenoeg op hetzelfde moment over de streep als Caleb Ewan. Pas na lang beraad over de fotofinish werd Merlier aangewezen als winnaar.

De etappe over 151 vlakke kilometers door de woestijn draaide door waaiers uit op een sprint van een groepje van slechts twaalf renners, waartoe onder anderen wereldkampioen Remco Evenepoel behoorde.

Ewan en Merlier kwamen in de straten van Al Mirfa zij aan zij over de streep. Ewan juichte wel, maar ook Merlier dacht dat hij zijn wiel als eerste over de streep had geduwd. Het leidde tot zelden vertoonde taferelen in de wielersport.

Op de fotofinish was in eerste instantie niet duidelijk te zien wie er gewonnen had. Merlier en Ewan bleven lang in verwarring achter. Ook toen ze samen op een televisie van dichtbij naar de fotofinish keken, wisten ze niet wie de snelste was.

Na een kwartier wachten gaf de jury uitsluitsel: Merlier bleek net iets eerder over de streep te zijn gekomen en boekte daarmee zijn tweede zege van het prille seizoen. Achter de twee eindigde Mark Cavendish, die werd gelanceerd door Cees Bol, als derde. Olav Kooij werd vierde.

Merlier is door de ritzege meteen de leider in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De etappekoers in het Midden-Oosten duurt tot en met zondag. Dinsdag volgt een individuele tijdrit over 17,2 kilometer.

