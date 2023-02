Pogacar bekroont ijzersterke week met eindzege in Ruta del Sol

Tadej Pogacar heeft zondag de eindzege in de Ruta del Sol veiliggesteld. De Sloveen zag zijn leidende positie in het klassement niet meer in gevaar komen in de laatste rit, die werd gewonnen door de Spanjaard Omar Fraile.

In de vijfde en laatste etappe verdedigde Pogacar een voorsprong van één minuut en veertien seconden op Mikel Landa. De kopman van UAE Team Emirates had in de vlakke finale vooral de taak om ploeggenoot Alessandro Covi af te zetten voor de sprint.

Dat lukte wel, maar de Italiaan moest na de laatste bocht zijn meerdere erkennen in Fraile. De 32-jarige Spanjaard kwam overtuigend als eerste over de streep in Alhaurín de la Torre en boekte zijn eerste zege sinds januari 2021. Het podium werd gecompleteerd door de Italiaan Andrea Pasqualon.

Pogacar was deze week een klasse apart in de Ruta del Sol. De tweevoudig Tour de France-winnaar won de eerste, tweede en vierde etappe. De derde rit kwam op naam van zijn ploeggenoot Tim Wellens, die in een vroege vlucht zat. Fraile voorkwam in de slotetappe dus dat alle ritten deze week zijn gewonnen door UAE Team Emirates.

Landa en Buitrago completeren podium

In het eindklassement liet Pogacar Landa uiteindelijk één minuut en 23 seconden achter zich. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde als derde op vijf seconden van Landa.

De Ruta del Sol was voor Pogacar zijn eerste meerdaagse rittenkoers van het seizoen. Normaal gesproken rijdt hij de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, maar die laat hij dit keer schieten. De WorldTour-koers begint maandag.