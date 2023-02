Van Vleuten grijpt in Spaanse rittenkoers net naast eerste seizoenszege

Annemiek van Vleuten is er zaterdag net niet in geslaagd haar eerste zege van 2023 te boeken. De veertigjarige coureur eindigde als derde in de derde etappe van de Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana.

De dagzege ging naar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, die de Australische Amanda Spratt en Van Vleuten verschalkte. Deze coureurs waren onderweg de sterkste gebleken in een heuvelachtige rit met start in Agost en finish in Altea. Riejanne Markus was de snelste in de sprint van de achtereenvolgende groep.

Na de vlakke eerste en tweede etappe was de rit van zaterdag de eerste test voor de klassementsrenners. De offensief koersende Van Vleuten zorgde er 19 kilometer voor de finish voor dat de groep der favorieten flink werd uitgedund. Spratt en Moolman konden als enigen de Nederlandse volgen. Het drietal achterhaalde Elisa Uijen en Mireira Benito, die over waren gebleven uit de kopgroep.

Zij moesten Van Vleuten, Moolman en Spratt laten rijden, waarna Moolman de snelste bleek in de sprint. Klassementsleider Elisa Balsamo kon niet mee in dit geweld. De Italiaanse moet haar tricot afstaan aan Moolman.

De laatste etappe van zondag is heuvelachtig. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana beslist op de Alto de Barx, een lastige col waarvan de top op 16 kilometer van de aankomst ligt.