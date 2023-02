Pogacar viert vijftigste profzege met nieuw machtsvertoon in Ruta del Sol

Tadej Pogacar heeft zaterdag de vierde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De klassementsleider, die ook al de eerste en tweede rit had gewonnen, rekende in de slotfase af met Enric Mas.

Net als de andere ritten in de Ruta del Sol mocht ook de vierde etappe heuvelachtig worden genoemd. In de laatste 60 kilometer lagen drie zware beklimmingen, terwijl het ook in de laatste kilometer bergop ging.

Pogacar en Mas kwamen bovendrijven op de cols, maar erg veel afstand konden de Sloveen en de Spanjaard niet nemen. In de slotfase stond er alsnog geen maat op Pogacar, die Mas achter zich liet met een indrukwekkende versnelling.

Voor Pogacar betekent het zijn vijftigste zege als prof. De 24-jarige Sloveen won in 2020 en 2021 de Tour de France, de ronde waarin hij vorig jaar zijn meerdere moest erkennen in Jonas Vingegaard.